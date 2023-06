Presidente chileno insistirá con la reforma tributaria en el Senado el próximo mes

Gabriel Boric presidente chileno anuncio que insistirá en la presentación de una reforma tributaria. Foto: AFP - MARCELO SEGURA

El presidente chileno, Gabriel Boric, se comprometió a presentar el próximo mes al Senado un nuevo proyecto de reforma tributaria para financiar una larga lista de promesas sociales esbozadas en su Cuenta Pública 2023.

Su administración cuenta con nuevos ingresos para financiar una gama de programas destinados a la lucha contra la delincuencia, la educación y la ayuda a las víctimas de la violencia sexual, entre otros objetivos, dijo Boric en un amplio discurso de casi cuatro transmisiones el jueves desde el Congreso chileno. La agenda se centrará en los derechos sociales, la seguridad pública y el desarrollo sostenible, adelantó.

“Ni este Gobierno ni ningún otro podrá avanzar responsablemente en materializar derechos si no es con una reforma tributaria”, dijo Boric. “Si no lo hacemos ahora, le tocará a quienes en el futuro ocupen este podio”. El mandatario llamó a no “seguir retrasando” este debate.

Boric, el líder más joven del mundo, empleó un tono conciliador al tiempo que expuso sus ambiciosos planes para los próximos meses. La propuesta inicial de reforma tributaria de su Gobierno fue rechazada en el Congreso en marzo, lo que puso en peligro los aviones para llevar a cabo su programa progresista. Aun así, en las últimas semanas se ha anotado victorias, como la aprobación de un aumento del impuesto a la minería y la reducción de la jornada laboral semanal.

El presidente de Chile busca una base más firme, cuando las encuestas muestran que solo cuenta con el respaldo de un 30% del electorado. Los ciudadanos han expresado su indignación por cuestiones como el aumento de la delincuencia, una inflación por encima de la meta y errores políticos.

Las preocupaciones de los votantes se han vuelto un baño de realidad para el exlíder estudiantil que ganó la presidencia en 2021 con la promesa de reforzar los servicios públicos y hacer de Chile una nación más igualitaria y respetuosa con el medio ambiente.

“Hemos reordenado nuestras prioridades porque las urgencias del pueblo deben ser también las urgencias del Gobierno”, afirmó.

Seguridad Publica

La lucha contra la delincuencia se centrará en el fortalecimiento de las instituciones que velan por la seguridad pública, la lucha contra el crimen organizado en general y la aplicación de estrategias específicas en los barrios con altos índices de actividad ilegal, dijo Boric.

El Gobierno cambiará la capacidad de las cárceles chilenas, implementará un sistema de televigilancia que utiliza inteligencia artificial y soportará la supervisión de las armas.

Otra de las prioridades de la Administración es la reforma a las pensiones, y Boric arremetió contra los legisladores por no haber sido capaz de ponerse de acuerdo sobre una reforma en los últimos 15 años.

El Banco Central de Chile informó el jueves que la actividad económica se mantuvo plana en abril, ya que las caídas en el comercio y los servicios contrarrestaron un aumento en la minería. La lectura avivó las apuestas de los inversionistas de que los costos de endeudamiento podrían bajar pronto del 11,25%, el nivel más alto en más de 20 años.

naciones unidas

Esta semana, el prestigio de Boric en el extranjero recibió un espaldarazo cuando se opuso al abrazo del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, al venezolano Nicolás Maduro en una cumbre, denunciando abusos contra los derechos humanos.

El jueves, Boric dijo que Chile está fortaleciendo los lazos con las naciones latinoamericanas, al tiempo que muestra liderazgo en áreas como el cambio climático. Destacó que el país será miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas hasta 2025.