Un presupuesto que “sincera” las cuentas: ¿cómo salir del laberinto fiscal de Colombia?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El jueves pasado el Gobierno presentó un nuevo proyecto de presupuesto para 2027, luego de que el Congreso devolviera el anterior (elaborado por la administración Petro). En buena parte, la razón del movimiento fue el faltante de COP 30 billones en un monto total de COP 575,6 billones.

Aunque la jugada que se anticipaba era la redacción de un proyecto con un recorte de unos COP 30 billones (también se habló de COP 20 billones), lo que llegó al Congreso fue un documento con un monto total de COP 634,9 billones, es decir, COP 59,2 billones más...