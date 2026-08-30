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Un presupuesto que “sincera” las cuentas: ¿cómo salir del laberinto fiscal de Colombia?

El Gobierno de Abelardo de la Espriella radicó un presupuesto más caro que, asegura, “sincera” las cuentas. El déficit fiscal de 2027 podría ser el peor en 120 años. La pregunta ya no es si los números son creíbles, sino qué tan sostenible es lo que muestran.

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Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
30 de agosto de 2026 - 04:00 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: Getty Images - Getty Images

El jueves pasado el Gobierno presentó un nuevo proyecto de presupuesto para 2027, luego de que el Congreso devolviera el anterior (elaborado por la administración Petro). En buena parte, la razón del movimiento fue el faltante de COP 30 billones en un monto total de COP 575,6 billones. 

Aunque la jugada que se anticipaba era la redacción de un proyecto con un recorte de unos COP 30 billones (también se habló de COP 20 billones), lo que llegó al Congreso fue un documento con un monto total de COP 634,9 billones, es decir, COP 59,2 billones más...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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