Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El presupuesto 2027 y el ajuste que le espera a De la Espriella: 30 billones de retos

Para los analistas, el ajuste que debe hacer la nueva administración es “titánico”. ¿Qué tan responsable fiscalmente es la propuesta que Gustavo Petro le deja a Abelardo de la Espriella?

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
31 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, en la radicación del Presupuesto General de la Nación 2027.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, en la radicación del Presupuesto General de la Nación 2027.
Foto: Minhacienda

En la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que tendrá que ejecutar la administración de Abelardo de la Espriella. Por tercera vez consecutiva, la propuesta no se compadece con la realidad fiscal: los gastos ascienden a COP 575,7 billones, pero para financiarlos hay un hueco de COP 30,2 billones.

El Gobierno argumentó que su presupuesto va en línea con el camino de retorno a la regla fiscal, que se suspendió el año pasado. Según las...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economía

Presupuesto

Presupuesto General de la Nación

Gustavo Petro

Abelardo de la Espriella

Déficit fiscal

Ministerio de Hacienda

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.