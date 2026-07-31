El presupuesto 2027 y el ajuste que le espera a De la Espriella: 30 billones de retos

Germán Ávila, ministro de Hacienda, en la radicación del Presupuesto General de la Nación 2027. Foto: Minhacienda

En la recta final del Gobierno de Gustavo Petro, el Ministerio de Hacienda radicó en el Congreso el proyecto de Presupuesto General de la Nación para 2027, que tendrá que ejecutar la administración de Abelardo de la Espriella. Por tercera vez consecutiva, la propuesta no se compadece con la realidad fiscal: los gastos ascienden a COP 575,7 billones, pero para financiarlos hay un hueco de COP 30,2 billones.

El Gobierno argumentó que su presupuesto va en línea con el camino de retorno a la regla fiscal, que se suspendió el año pasado. Según las...