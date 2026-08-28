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Las cuentas del Presupuesto del gobierno De la Espriella

El Gobierno radicó un nuevo proyecto de presupuesto para 2027, que no solo crece en monto, sino especialmente en deuda. El Ministerio de Hacienda asegura que estos números muestran la verdad de las finanzas públicas. Los analistas dicen que es más responsable, pero no necesariamente más austero.

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Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
28 de agosto de 2026 - 02:00 a. m.
La suerte del Presupuesto se definirá en el Congreso. Imagen de referencia.
La suerte del Presupuesto se definirá en el Congreso. Imagen de referencia.
Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

El Gobierno radicó en el Congreso la segunda versión del Presupuesto General de la Nación 2027. El pasado 11 de agosto el Legislativo devolvió el proyecto que había radicado la administración de Gustavo Petro para que el Ministerio de Hacienda le hiciera cambios. La nueva versión trae sorpresas.

Petro radicó un presupuesto por COP 575,7 billones, con un hueco de COP 30,2 billones que debía llenarse con nuevos ingresos, principalmente de una reforma tributaria. Miguel Gómez, ministro de Hacienda, afirmó que esa versión era una “chambonada” y...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
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