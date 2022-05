Confianza de los hogares en la economía colombiana sigue con reservas

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Este miércoles el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) dio a conocer los resultados de la Encuesta Pulso Social de abril de 2022. Esta información es recopilada con el fin de tener datos sobre el impacto de la pandemia en la sociedad. Los resultados del mes pasado muestran una percepción pesimista del panorama económico en los hogares del país.

En abril de 2022 el Indicador de Confianza del Consumidor (ICC) se ubicó en 34,7 puntos, un 0,6 menos que en marzo cuando llegó a 35,3. De acuerdo con Juan Daniel Oviedo, director de la entidad, las puntuaciones por debajo de los 50 ubican el panorama en un área pesimista, mientras que las que están por encima de ese umbral, en uno optimista. Este indicador fue de 35,4 para los hombres y de 34,2 para las mujeres.

En cuanto a las proyecciones, los hogares colombianos perdieron optimismo, pues al preguntarles cómo creen que será su situación económica en los próximos 12 meses comparada con la actual estos dijeron que el 42,7 % será igual, para el 23,7 %, mejor y para el 25,3 %, peor.

De acuerdo con el DANE, a la pregunta sobre cómo consideran la situación económica de su hogar comparada con la de hace 12 meses el 40,2 % de los 11.000 hogares encuestados dijo que era peor, para el el 40,6 % era igual.

Al preguntar por la situación económica del país, en abril de 2022, el 57,8 % dijo que era peor con respecto a la vivida en el mismo mes del año anterior; para el 11,4 % era mucho peor. Respecto a la situación económica del país dentro de 12 meses comparada con la actual, el 34,1 % manifestó que será igual y el 33 % que será peor.

En cuanto a las posibilidades para comprar productos de primera necesidad, como alimentos o ropa, el 62,3 % de los hogares sostuvo que en abril de 2022 que no tuvo mayores posibilidades en comparación con la situación económica de hace un año; el 32,4 % tenía las mismas posibilidades y el 5,3 % tenía mayores posibilidades de realizar estas compras.

Además, el 76,5 % dijo que tenía menores posibilidades de comprar muebles, televisor, lavadora u otros aparatos electrónicos; el 22,5 % reportó que tenía las mismas posibilidades y el 0,9 % que tenía mayores posibilidades de hacer este tipo de compras, aseguró el DANE.

De acuerdo con la entidad, el 77,4 % de los y las jefes de hogar y sus cónyuges manifestó que no tenía posibilidades de ahorrar parte de sus ingresos y el 6,3 % dijo que no tenía ingresos. El 86,4 % dijo que no tendrán dinero disponible en los próximos 12 meses para salir de vacaciones.

Sobre la pregunta de cómo se comportarán los precios en el país en los siguientes 12 meses comparados con hace un año, el 65 % dijo aumentarán mucho y 18,7 % dijeron que aumentarán igual.

Mercado laboral

Sobre la pregunta: “¿cómo cree que se comportara el empleo en los próximos 12 meses?, el 37,5 % contestó que permanecerá igual, el 29,9 % dijo que disminuirá mucho y el 17,7 % que aumentará poco”, dijo el DANE.

En cuanto a la pregunta “en que actividad ocupó la mayor parte del tiempo la semana pasada (los últimos siete días)”, el 51,8 % de los jefes de hogar contestaron que estaban trabajando y el 36,3 % dedicados a oficios del hogar.

A su vez, el 90,9 % de los jefes de hogar manifestaron que durante la última semana no estaban trabajando remotamente desde su casa (teletrabajo, trabajo en casa, modalidad virtual de trabajo). El 34,1 % que trabajó remotamente durante la semana pasada lo hizo 42 horas o más.

Por su parte, el 53,11 % de los jefes de hogar indicaron que después de la pandemia no les gustaría trabajar remotamente y 15,49 % dijeron que lo harían cinco o más días por semana.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.