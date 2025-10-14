Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

¿Qué piensan los Nobel de Economía 2025 sobre el crecimiento económico?

La Real Academia Sueca reconoció a tres economistas (Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt) por estudiar el vínculo entre innovación y crecimiento. Su trabajo sugiere que el desarrollo no depende tanto de inventar más tecnologías, sino de crear condiciones para que las ideas prosperen.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
14 de octubre de 2025 - 12:00 a. m.
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025. EFE/EPA/Anders Wilklund
Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025. EFE/EPA/Anders Wilklund
Foto: EFE/EPA/Anders Wilklund

El Premio de Ciencias Económicas en memoria de Alfred Nobel —único entre los seis galardones no creado directamente por el magnate sueco, sino instituido en 1968 por el Banco Central de Suecia— centró este año su atención en la que sigue siendo “la pregunta del millón” para las sociedades del mundo.

¿Qué permite que una economía crezca de forma sostenida y no solo en episodios esporádicos?

Vínculos relacionados

Dólar en Colombia: volatilidad, deuda de EE. UU. y el respiro del peso en 2025
Las mujeres del Pacífico que transforman la pesca artesanal en emprendimientos
China insta a EE. UU. a que retire amenazas arancelarias y advierte represalias

Una posible respuesta vino de la mano del estadounidense Joel Mokyr, del francés Philippe Aghion y del canadiense Peter Howitt, reconocidos por la...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Economía global

Premio Nobel

Macroeconomía

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.