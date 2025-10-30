Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía
¿Qué implica el acuerdo comercial entre EE.UU. y China para la economía global?

Trump y Xi sellaron una tregua comercial que congela la escalada arancelaria y alivia, por un año, el flujo de minerales críticos, bienes agrícolas y rutas marítimas. El pacto reduce el riesgo de una nueva guerra comercial y alivia la inflación global, pero no resuelve la disputa estratégica por el control tecnológico.

Redacción Economía, con información de agencias
30 de octubre de 2025 - 06:09 p. m.
Donald Trump y Xi Jinping se dan la mano al salir tras sus conversaciones en Busan.
Foto: Photographer: Andrew Harnik/Gett - Andrew Harnik

El reloj no da tregua. Donald Trump y Xi Jinping, los dos líderes que simbolizan la rivalidad económica más influyente del planeta, acordaron este jueves en Corea del Sur suspender, al menos por un año, parte de las medidas que habían devuelto al mundo al borde de una nueva guerra comercial. El alcance es mundial. Cuando el mayor importador del mundo (Estados Unidos) y el mayor exportador (China) decidieron calmar las aguas, la economía global entera respira... aunque con cautela.

Por Redacción Economía, con información de agencias

Jorge López(60581)Hace 8 minutos
Trump es muy hábil cerrando acuerdos, y no necesita de un megáfono, como payaso de circo!
Hernando Villate París(61673)Hace 10 minutos
Esto confirma a Trump como TACO (Trump Always Chicken Out).... jeje
Mar(60274)Hace 21 minutos
Significa que Trump no tiene todas consigo, que encontró la horma de su zapato.
Carlos Hernan Arango Oramas(m1zkz)Hace 1 hora
Por ahora tranquilidad relativa. Esperemos la próxima pataleta y capricho trumpiano.
