Economía
Macroeconomía

¿Qué son las inversiones forzosas que anunció Petro para los bancos?

El presidente Gustavo Petro anunció que, en el marco de la emergencia económica, se decretarán inversiones forzosas para el sector financiero.

Diego Ojeda
13 de febrero de 2026 - 11:56 a. m.
El anuncio lo dio el presidente en el consejo de ministros.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia
Hoy es viernes de decretos. Se espera que hoy el Gobierno comience a expedir las órdenes con los ajustes tributarios para atender la denominada emergencia económica, la cual se origina por los estragos que ha causado la ola invernal, y con la que se busca recaudar COP 8 billones.

Recientemente, el presidente Gustavo Petro dijo que, en el marco de esta emergencia, se adoptarán inversiones forzosas para el sector financiero.

El presidente anunció que el Gobierno expedirá decretos de inversión forzosa y aseguró que la banca incumplió los compromisos adquiridos en el pasado. Según explicó, años atrás se alcanzó un acuerdo mediante el cual el sector financiero se comprometía a destinar créditos especiales para impulsar la producción tanto en zonas urbanas como rurales. Sin embargo, sostuvo que las entidades optaron por mantener una estrategia centrada principalmente en el crédito de consumo.

De acuerdo con el mandatario, el pacto contemplaba que, a cambio de ese esfuerzo crediticio hacia sectores productivos, el Gobierno se abstendría de promover un proyecto de ley de inversión forzosa, mecanismo que justamente buscaba aumentar la financiación hacia esas áreas.

Hay que tener en cuenta que las inversiones forzosas son un mecanismo mediante el cual se obliga a las entidades financieras a destinar un porcentaje de sus recursos para financiar, mediante créditos con condiciones favorables (como mejores plazos de tiempo y tasas de interés reducidas), en los sectores que el Gobierno considere estratégicos que, en el marco de la emergencia económica, serían los sectores productivos que han resultado afectados por cuenta de la ola invernal.

A su turno, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, señaló que este no sería el único instrumento para movilizar recursos hacia estos actores. El jefe de la cartera puntualizó en que se buscarán sistemas de crédito con tasas compensadas mediante organizaciones especializadas en esos campos, como Finagro y el Banco Agrario.

“También mediante Bancoldex buscaremos asignar las tasas compensadas, además de las inversiones forzosas que usted mencionó”, concluyó Ávila.

El pacto por el crédito

No es la primera vez que el presidente dice que la banca incumplió el pacto que acordó con el Gobierno.

El denominado pacto por el crédito se anunció en agosto 2024, en medio de un acercamiento que tuvo el Ejecutivo con el sector bancario.

Este se acordó en beneficio de la construcción y mejoramiento de vivienda, industria y manufactura, agricultura y turismo. En su momento, el presidente de Asobancaria, Jonatan Malagón, explicó que estos sectores suelen recibir créditos por COP 199,7 billones, pero tras el mencionado acuerdo los desembolsos debían pasar a COP 254,7 billones, durante los siguientes 18 meses, lo que se traduce en un incremento de COP 59 billones.

En julio del año pasado el presidente ya le había hecho un guiño a las inversiones forzosas, al decir que el pacto por el crédito no dio resultados.

Para mayo de ese año, la Superfinanciera reportó que casi el 46 % de los recursos ya habían sido desembolsados.

El más reciente informe en esta materia, publicado el 15 de enero, revela que, entre el 1 de septiembre de 2024 y el 2 de enero de 2026, los desembolsos acumulados de este pacto alcanzaron los COP 214,1 billones, lo que representa el 84 % de la meta

Por sector, los resultados fueron los siguientes:

  • Manufactura y Transición energética: COP 127,6 billones, con un incremento del 11.5%, y registra un avance del 78.3% de la meta sectorial.
  • Vivienda e Infraestructura: COP 44.9 billones, con un crecimiento de 28.6% y un avance del 110.7% respecto a la meta sectorial.
  • Agropecuario totalizó $24.9 billones, con un aumento de 16.8% y un cumplimiento del 82.2% de la meta sectorial de $30.4 billones.
  • Turismo aportó $6.9 billones, lo que representó un crecimiento de 28.1% frente al periodo anterior y un avance del 83.9% frente a la meta sectorial de $8.2 billones.
  • Economía Popular acumuló $9.7 billones, con un incremento del 15.5% y un avance del 77.6% respecto a la meta sectorial de $12.5 billones

