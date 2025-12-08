Qué son las stablecoins y por qué cada vez pesan más en la economía colombiana

USDT y USDC (ambas referenciadas al dólar) concentran cerca del 90 % de toda la capitalización del mercado de stablecoins. Imagen de referencia.

Esto no se trata de bitcoin, ni de ether, ni de esas criptomonedas que muchos asocian con estafas piramidales, memes o subidas y bajadas extremas de valor que, a veces, parecen moverse al ritmo de un trino de Donald Trump, Elon Musk o Javier Milei.

De lo que hablaremos en las siguientes líneas es del lado más estable del mundo cripto: una especie de “dólar digital” que se mueve por internet y que la economía colombiana cada vez absorbe con más fuerza.

Se llaman stablecoins y, básicamente, son monedas digitales diseñadas para no vivir en...