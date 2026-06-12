¿Qué son los “aranceles inteligentes” que alista el Gobierno de Gustavo Petro?

La apuesta del Gobierno es que la industria nacional sea más competitiva. Foto: Presidencia de Colombia

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El Ministerio de Comercio informó recientemente que el Gobierno prepara un decreto para implementar en Colombia una figura que se presenta como una novedad en materia de comercio exterior: los llamados aranceles inteligentes.

Como lo explica la cartera, se trata de una herramienta política y comercial que, en la práctica, responde de manera diferenciada a las necesidades de la cadena de valor. Con esto se busca fortalecer la producción nacional, donde existen capacidades industriales que pueden expandirse y facilitar el acceso a insumos estratégicos indispensables para mejorar la competitividad de la industria colombiana.

En suma, el Gobierno apunta a que quede en el pasado que los mismos aranceles se apliquen a todas las importaciones, sino que puedan ser ajustados con base a la realidad que experimenta cada sector productivo.

Por ejemplo, si una industria nacional necesita protección porque está compitiendo con productos importados muy baratos, el Gobierno puede subir los aranceles para esos productos específicos. Si, por el contrario, necesita importar más materias primas, maquinaria o insumos que no se producen en el país, el Gobierno también podría reducirlos o eliminarlos para facilitar su acceso y mejorar la competitividad.

Según lo detallado por la ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales, esta medida hace parte de la estrategia de reindustrialización del Gobierno para fortalecer las capacidades productivas del país, promover una mayor utilización de la capacidad instalada y consolidar encadenamientos productivos que contribuyan a la generación y sostenibilidad del empleo.

“La medida contempla ajustes arancelarios para un listado estratégico de productos y subproductos que cuentan con producción nacional. El nivel del arancel dependerá de la participación de la oferta nacional dentro de cada cadena productiva. Entre los sectores beneficiados se encuentran el acero, la madera, el plástico, el sector metalmecánico y el petroquímico”, informó la cartera.

También se dio a conocer que para sectores como el textil-confección se prevé la reducción o fijación de aranceles del 0 % para materias primas e insumos que no se producen en Colombia y que son indispensables para la elaboración de bienes con vocación exportadora. Con ello, explica el ministerio, se garantiza el abastecimiento oportuno de la industria nacional y se fortalece su competitividad en los mercados internacionales.

La ministra también señaló que la contrucción de esta iniciativa fue el resultado de un proceso de diálogos adelantados con gremios y representantes de diversos sectores productivos.

“La transformación productiva exige instrumentos capaces de responder a una economía internacional cada vez más compleja, marcada por profundas asimetrías de competencia, procesos de relocalización productiva y una creciente disputa por la generación de valor agregado. Los aranceles inteligentes hacen parte de esa respuesta. No parten de una lógica uniforme frente al comercio internacional, sino de una lectura de las capacidades productivas del país y de las necesidades de cada cadena de valor”, explicó.

De momento, esta medida avanza como proyecto de decreto, el cual se encuentra publicado para comentarios de la ciudadanía y de los sectores interesados.

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