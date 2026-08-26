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Reforma pensional: lo que debe saber tras la decisión de la Corte Constitucional

Los pilares del nuevo sistema, que son el corazón de la reforma pensional, ya tienen el visto bueno del alto tribunal. Le explicamos qué implica la medida para el futuro de su pensión.

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Karen Vanessa Quintero Martínez
Karen Vanessa Quintero Martínez
26 de agosto de 2026 - 11:00 a. m.
Imagen del evento público de sanción presidencial de la reforma pensional, en 2024.
Imagen del evento público de sanción presidencial de la reforma pensional, en 2024.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia va a estrenar sistema pensional en abril de 2027. La reforma del gobierno de Gustavo Petro entraba en vigencia el 1° de julio de 2025, pero dos semanas antes de esa fecha la Corte Constitucional decidió suspenderla y devolver el articulado a la plenaria de la Cámara de Representantes para que se subsanaran los vicios de trámite. A mediados del año pasado, el 28 de junio, la plenaria de Cámara le dio de nuevo el visto bueno al proyecto y durante casi 14 meses el país estuvo a la espera de una decisión final de la Corte.

Este martes,...

Karen Vanessa Quintero Martínez

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
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