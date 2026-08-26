Reforma pensional: lo que debe saber tras la decisión de la Corte Constitucional

Imagen del evento público de sanción presidencial de la reforma pensional, en 2024. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

Colombia va a estrenar sistema pensional en abril de 2027. La reforma del gobierno de Gustavo Petro entraba en vigencia el 1° de julio de 2025, pero dos semanas antes de esa fecha la Corte Constitucional decidió suspenderla y devolver el articulado a la plenaria de la Cámara de Representantes para que se subsanaran los vicios de trámite. A mediados del año pasado, el 28 de junio, la plenaria de Cámara le dio de nuevo el visto bueno al proyecto y durante casi 14 meses el país estuvo a la espera de una decisión final de la Corte.

Este martes,...