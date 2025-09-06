La tributaria en su laberinto: ¿qué pasa si la reforma se hunde en el Congreso?

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

La presentación de la Ley de Financiamiento esta semana por parte del Gobierno pareciera recordar el icónico final de “Thelma y Louise”, la célebre película de 1991 en la que Susan Sarandon y Geena Davis terminan lanzándose en un carro por un abismo cuando se ven acorraladas por lo inevitable.

Si bien entre la multitud que las tiene cercadas no están el FMI ni las agencias calificadoras de crédito, sino un Harvey Keitel tan impotente como rabioso, la presentación del proyecto fue leída por algunos como una especie de salto al vacío, de medida...