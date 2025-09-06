No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Macroeconomía
La tributaria en su laberinto: ¿qué pasa si la reforma se hunde en el Congreso?

El gobierno busca $26 billones para financiar el presupuesto del próximo año. La viabilidad técnica y política de la iniciativa está en entredicho. Estos son los escenarios que enfrentaría el país si la propuesta para recaudar más impuestos naufraga en el Congreso.

Santiago La Rotta y Karen Vanessa Quintero Martínez
06 de septiembre de 2025 - 10:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images

La presentación de la Ley de Financiamiento esta semana por parte del Gobierno pareciera recordar el icónico final de “Thelma y Louise”, la célebre película de 1991 en la que Susan Sarandon y Geena Davis terminan lanzándose en un carro por un abismo cuando se ven acorraladas por lo inevitable.

Si bien entre la multitud que las tiene cercadas no están el FMI ni las agencias calificadoras de crédito, sino un Harvey Keitel tan impotente como rabioso, la presentación del proyecto fue leída por algunos como una especie de salto al vacío, de medida...

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
micorriza(d243q)Hace 25 minutos
En las próximas elecciones, hay que elegir un congreso para los votantes no para las corporaciones, un congreso independiente de gente preparada que no este al servicio de gamonales. Tenemos que entender la importancia de nuestro voto, a los congresistas los elegimos nosotros, no los partidos ni las corporaciones...
LRAJ(xz8ca)Hace 30 minutos
Por supuesto se va a hundir. La parte racional del Congreso no va a votar a favor de una segunda reforma tributaria para el corrupto gobierno que va de salida.
Michael Myers(apgw0)Hace 56 minutos
La izquierda ultrachambona y su política de cleptocracia. Como gran logro resucitaron la reforma de duque y carrasquilla. Acto seguido comenzaron la extorsión y el chantaje. El cuento chimbo de que los pobres no usan gasolina es una idea excluyente que solo puede salir de una mente delirante y empobrecida pir el consumo de poder, corrupción y drogas baratas.
Melibea(45338)Hace 1 hora
Con esa manada de empresarios ,,de los banca ,el comercio,congresista, corruptos que van aprobar una reforma para solucionar los problemas sociales del pais
Melibea(45338)Hace 1 hora
Con esa manada de hampones de la ultraderecha ,que le van esos congresistas corruptos van aprobarla.El Señor Duque dejo que Rado el país,poner a pagar impuestos a esos super ladronzuelos es inútil.El mismo periodista se le hace terrorífico pedirle que a la corruptela quepaguen.Prefierem que les den plática a los corruptos congresistas para llegar de nuevo a robar al erario
  • LRAJ(xz8ca)Hace 29 minutos
    El que tiene quebrado al país es el circo de gobierno que ud apoya. Quién va a querer pagarle más impuestos a los ladrones del cambio para peor?
  • Michael Myers(apgw0)Hace 53 minutos
    Es la misma reforma de duque y carrasquilla solo que ahora lleva la firma del sátrapa y su ministro el bandolero y ladrón. No te creas tan importante.
