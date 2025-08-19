No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Reforma tributaria o una nueva muestra de indisciplina fiscal

El Gobierno presentaría en los próximos días este proyecto de ley al Congreso. Las tributarias pasadas han fallado en su meta de mejorar el recaudo de forma estructural. ¿Vamos camino de los mismos errores?

Brandon S. Espinel Laverde *
19 de agosto de 2025 - 06:00 p. m.
Foto: Getty Images - Getty Images

A pesar de que no ha transcurrido un año desde el último intento de reforma tributaria, el Gobierno va a radicar un nuevo proyecto de ley sobre esta materia.

Como hemos indicado en análisis anteriores, Colombia sufre una grave inestabilidad tributaria. Lo que antes indignaba, ahora se volvió paisaje y prácticamente una costumbre de cada administración nacional. Por eso somos testigos de dos o tres reformas tributarias por periodo presidencial.

El diagnóstico es claro y ya varios académicos y profesionales de la hacienda pública, la contaduría y...

LaviolenciaNotieneGénero Justicia(n6tpz)Hace 58 segundos
Existe una gran cantidad de deducciones y mecanismos absurdos y arbitrarios donde algunos no están pagando lo que deben. De igual forma es ordenar la casa, no se puede seguir gravando el empleo con lo del SENA e ICBF, esos rubros deben salir del presupuesto, hay que aliviar el empleo a las empresas y cobrar los impuestos que son, también hay temas aduaneros que se deben plantear, pero lo que más hay que hacer es fortalecer la lucha contra el contrabando, la elusión y la evasión
Michael Myers(apgw0)Hace 13 minutos
Platica para la campaña. Don armando en modo 15 x 3 .. el príncipe roa quiere remodelar su apartamento. Vero quiere un palazzo en Roma para ella y su novio ..
Aquiles Brinco(jhlcb)Hace 56 minutos
Plata y más plata anhela el exguerrillero para repartir "a diestra y siniestra" los recursos de todos los colombianos, afín de comprar conciencias, q’ le permita lograr mayorías en el congreso y ganar la presidencia de la república, así como soportar toda la corruptela del gobierno más putrefacto e inepto de los últimos 200 años.
ART RT(16144)Hace 1 hora
Reforma tributaria para pagar la corrupción y despilfarro del Petro gobierno.
