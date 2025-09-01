Gobierno radica reforma tributaria: así es la apuesta para modificar impuestos

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante la radicación de la Ley de Financiamiento este lunes en el Congreso. Foto: Mauricio Alvarado

El Gobierno radicó este lunes la Ley de Financiamiento, que para efectos prácticos es una reforma tributaria con miras a aportarle recursos al Presupuesto General de 2026.

La iniciativa busca unos $26 billones mediante modificaciones en el estatuto tributario. Este monto equivale a 1,4 % del PIB, según cálculos del Ministerio de Hacienda. Este es el monto más alto para un proyecto de su tipo en tiempos recientes y es la segunda ley de financiamiento que presenta la administración del presidente Gustavo Petro.

Vale recordar que la Ley de Financiamiento presentada en 2024, que tenía una meta de recaudo de $12 billones, se hundió en el Congreso. El Presupuesto de ese momento (el de 2025) también fue negado por el Legislativo.

El Presupuesto de 2026 fue radicado ante el Congreso con un monto de casi $557 billones, que incluye $88 billones para inversión, $102 para pagar deuda y el resto se destina para gastos de funcionamiento.

Qué medidas trae la Ley de Financiamiento

De entrada, se sabía que el Gobierno se la iba a jugar por volver permanentes algunas medidas que hasta ahora eran temporales, como el IVA a los juegos de azar en línea.

Este impuesto actualmente se recauda en le marco de la crisis en Catatumbo y sus recursos sólo pueden emplearse para atender este escenario.

La idea ahora es que sea un tributo permanente, con tarifa plena (19 %) y, así, este dinero puede entrar a financiar el Presupuesto.

Por este concepto, el Gobierno espera recaudar $1,6 billones, según se lee en el texto radicado este lunes por el Ministerio de Hacienda ante el Congreso.

Otra de las medidas es introducirle cambios en el IVA a la venta de combustibles líquidos, que se aplicarían de esta forma y en estos tiempos, de acuerdo con lo que dice el proyecto de Ley de Financiamiento:

1. Para el año 2026 la tarifa del ingreso al productor en la venta de gasolina será del 10%. A partir del 1 de enero de 2027 estará gravado a la tarifa general.

2. Para los años 2026 y 2027, la tarifa del ingreso al productor en la venta de ACPM será del 10% y a partir del 1 de enero de 2028 aplicará la tarifa general.

3. A partir del 1 de enero de 2027 el biocombustible de origen vegetal o animal para uso en motores diésel de producción nacional con destino a la mezcla con ACPM estará gravado a la tarifa general.

4. A partir del 1 de julio de 2026 el alcohol carburante con destino a la mezcla con gasolina para los vehículos automotores estará gravado a la tarifa general.

5. Para todos los demás combustibles derivados del petróleo y sujetos responsables de estos bienes, se aplicará la tarifa general desde el 1 de enero de 2026.

Con estas modificaciones en el tratamiento de IVA de los combustibles líquidos, el Gobierno espera obtener un recaudo de $2,6 billones en 2026 y $7,2 billones desde 2027 en adelante.

De acuerdo con el Gobierno, esta medida se justifica porque “actualmente, la estructura de precios de los combustibles líquidos incorpora tratamientos diferenciales en materia de IVA. En particular, la gasolina y el ACPM no están sujetos a un esquema plurifásico, lo que impide que en todas las etapas de la cadena de producción sea posible descontar el impuesto pagado por los productores. Asimismo, el IVA sobre el Ingreso al Productor fósil (IP) se grava con una tarifa reducida del 5 %, mientras que los biocombustibles están exentos. Estos tratamientos tributarios diferenciales reducen el costo de consumo de estos bienes en comparación con otros, lo que resulta contrario a los principios de una tributación ambientalmente eficaz y sostenible”.

Así mismo, el Ministerio de Hacienda quiere gravar con tarifa plena en IVA las ventas de vehículos híbridos en el país. Actualmente, estos bienes están gravados con sólo 5 %.

Este mismo camino se aplicaría para los licores que se venden en el país, que tendrían, según se lee en el proyecto, una tarifa de IVA de 19 % (tarifa plena).

Cambios al impuesto de renta

En términos del impuesto de renta, el proyecto también contempla algunos cambios clave.

De forma general, se busca incrementar la tarifa del impuesto para las ganancias ocasionales en algunos casos y la tarifa máxima de este tributo para las personas naturales.

El proyecto busca “elevar la tarifa marginal para rentas líquidas superiores a 1.700 UVT (unos $84,6 millones), alcanzando una tarifa máxima de 41 % para contribuyentes con ingresos superiores a 31.000 UVT (más de $1.543 millones)”.

El estatuto tributario que estpa en vigencia tiene una tarifa máxima marginal de 39 %.

En el caso de las ganancias ocasionales “provenientes de rifas, loterías, apuestas y similares”, la Ley busca subir la tarifa a 30 %; actualmente es de 15 %.

