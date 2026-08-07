La ruta económica del gobierno De la Espriella para navegar los problemas fiscales del país

Imagen de referencia. Foto: Getty Images - Getty Images

El nuevo Gobierno llega con dos prioridades económicas: reducir el tamaño del Estado, tal como lo prometió en campaña, y rediseñar el estatuto tributario, ante la urgencia de encontrar nuevas fuentes de recursos.

Miguel Gómez, quien asume el Ministerio de Hacienda este 7 de agosto, ha sido la voz que ha ido delineando el plan. En líneas generales, así luce la agenda económica del gobierno de La Espriella.

¿Por dónde empieza el recorte del gasto?

Sobre un punto hay consenso entre expertos y analistas: el gasto del Estado debe recortarse. Gómez aseguró esta semana que una de las...