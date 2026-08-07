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La ruta económica del gobierno De la Espriella para navegar los problemas fiscales del país

El reto fiscal de Colombia no es nuevo: arrastra un déficit que tres reformas tributarias no han logrado corregir. El gobierno de De la Espriella buscará reducir gasto y reformular impuestos, pero se topa con un obstáculo de entrada: alrededor de 90 % del gasto total no admite mayores modificaciones. El resto de la ecuación dependerá del margen que logre negociar en el Congreso.

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Redacción Economía
07 de agosto de 2026 - 06:03 p. m.
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Foto: Getty Images - Getty Images

El nuevo Gobierno llega con dos prioridades económicas: reducir el tamaño del Estado, tal como lo prometió en campaña, y rediseñar el estatuto tributario, ante la urgencia de encontrar nuevas fuentes de recursos.

Miguel Gómez, quien asume el Ministerio de Hacienda este 7 de agosto, ha sido la voz que ha ido delineando el plan. En líneas generales, así luce la agenda económica del gobierno de La Espriella.

¿Por dónde empieza el recorte del gasto?

Sobre un punto hay consenso entre expertos y analistas: el gasto del Estado debe recortarse. Gómez aseguró esta semana que una de las...

Por Redacción Economía

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Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 15 horas
Es la suma de neoliberalismo+ fascismo como en el Chile de Pinochet o el Chile de Kast. Y los idiotas del circo splaudiendo desde las gradas viendo como se destruye la democracia y como bobos de Mala fe, diciendo que la culpa es de Petro y no de sí mismos por tontos
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