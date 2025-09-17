No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Economía
Macroeconomía
¿Puede Colombia depender de las remesas para sostener su economía?

En 2024 las remesas sumaron US$11.848 millones y en 2025 ya rozan el 4 % del PIB. Estas transferencias ya superan los ingresos por café y carbón y son soporte de millones de hogares. La pregunta es qué tan sostenible resulta para Colombia depender cada vez más de un flujo que puede cambiar al ritmo de la migración o de Donald Trump.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
17 de septiembre de 2025 - 02:03 p. m.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

Olga, de 64 años, vive en La Calera, Cundinamarca. Con el dinero que le envía su hijo Fredy desde Estados Unidos abrió un pequeño restaurante, un uso poco común para este dinero si se tiene en cuenta que, según el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el 88 % de las remesas en Colombia se usan para gastos básicos como alimentación, vivienda, transporte o salud.

Fredy, aunque orgulloso de poder ayudar a su mamá, regularmente envía parte de su salario con un mismo temor en la cabeza: el de ser detenido en una de las redadas de ICE (la...

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
Pablo Io hgul(93556)Hace 42 minutos
La industria y el gobierno se inflan el pecho y son los que se van a limpiar baños, atender la caja y ser detoderos en otros paises donde si dan oportunidades, los que realmente sostienen la economia de esta nacion de papel, verguenza y tristeza
Edwin Manuel(22811)Hace 43 minutos
Que bueno...otro momento de éxito que no depende de Petro...y bueno, las remesas son consumo, mantienen vivo el sector de servicios y comercio; ....además de los impuestos ¿habrá otra forma de canalizar ese dinero para que apalanque el desarrollo interno?
Pablo Io hgul(93556)Hace 44 minutos
Cuando tu economia depende de las personas que se marchan por un mejor futuro desde hace casi 50 años, te preguntas si somos realmente como venezuela o mas bien venezuela empezo a parecerse a Colombia desde hace algunos años.
DIEGO ARMANDO CRUZ CORTES(25270)Hace 45 minutos
Ojala ña gente recibiera educación financiera ára saber como invertir ese dinero y no se les vaya en compras suntuosas. Que inviertan en finca raiz, en bolsa e incluso que coticen para pensión asi se encuetnren fuera del país. Que generen empleo a través de micorempresas como el caso de la señora que mencionan que abrió un restaurante en La Calera. Me sorprende es como paises como El Salvador viven de lo que envia la exportación de gente.
Eduardo Galeano López(34409)Hace 57 minutos
FALTA POCO PAR IGUALAR, PERO NO SUPERAR A BRASIL. Los futbolistas brasileño en el exterior, aportan una significativa masa monetaria a sus familias en la nación sudamericana. Es grave, para Colombia, porque está diciendo que nuestra producción agrícola, pecuaria, industrial, turística está rayando por lo bajo. Un periodista de CNN en español, preguntaba al presidente actual de Guatemala, porque viven esa situación, viven de las remesas. Amanecerá y veremos.
