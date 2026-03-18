Reserva Federal de EE. UU. no movió las tasas: por qué esto importa para Colombia

Jerome Powell, presidente de la FED, durante la reunión de política monetaria de septiembre de 2025. Foto: EFE - SHAWN THEW

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La Reserva Federal de Estados Unidos (Fed por su sigla en inglés) dejó este miércoles sin cambios sus tasas de interés y optó por mantener la cautela en medio de la guerra en Oriente Medio, un conflicto que hoy mete más ruido sobre el comportamiento de la inflación y del crecimiento en la mayor economía del mundo.

El banco central mantuvo su tasa de referencia en el rango de 3,50 % a 3,75 %, nivel en el que ya la había dejado en su reunión anterior.

La Fed reconoció que “las implicaciones de los acontecimientos en Oriente Medio para la economía estadounidense son inciertas”, una advertencia que llegó mientras el mercado seguía de cerca el salto de los precios de la energía y su posible traslado al costo de vida.

En su intervención tras la decisión de política monetaria, el presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, insistió en que el encarecimiento de la energía (una de las consecuencias palpables del conflicto actual en Oriente Medio, el cual ha impulsado el precio del petróleo brent por encima de los USD 100) empujará la inflación en el corto plazo, aunque todavía es temprano para medir el alcance total de ese efecto sobre la economía.

“Las repercusiones de los acontecimientos en Oriente Medio sobre la economía estadounidense son inciertas. A corto plazo, el aumento de los precios de la energía hará que suba la inflación general”, estimó durante una rueda de prensa el jefe de la Fed

Los siguientes pasos de la Fed

La decisión de este miércoles, además, dejó ver que la autoridad monetaria sigue sin apuro para mover el costo del dinero.

La entidad consideró apropiado dejar quieta su tasa de referencia mientras evalúa cómo evoluciona el choque petrolero derivado de la guerra y qué tanto termina contaminando la trayectoria de la inflación.

“Es demasiado pronto para determinar la magnitud y la duración de los posibles efectos (del conflicto) sobre la economía”, indicó Powell.

De acuerdo con las proyecciones divulgadas por la propia entidad, la mediana de los responsables de política monetaria todavía apunta a una sola rebaja de un cuarto de punto este año. Al mismo tiempo, la Fed mantuvo su previsión de desempleo en 4,4 % y mejoró ligeramente su expectativa de crecimiento económico para Estados Unidos.

Por qué esto termina afectando a todo el mundo

Aunque la decisión la toma el banco central de Estados Unidos, sus efectos no se quedan dentro de ese país.

La razón es que la tasa de la Fed sirve como una referencia clave para el resto de tasas del mercado financiero estadounidense y ayuda a definir las condiciones generales de crédito, inversión y financiamiento.

La propia Reserva Federal explica que, cuando mueve esa tasa, también se alteran otras tasas de interés y las condiciones financieras más amplias, con efectos sobre el gasto de hogares y empresas, la actividad económica, el empleo y la inflación.

Eso importa fuera de Estados Unidos porque el dólar sigue ocupando un lugar central en las finanzas globales. Cuando las tasas estadounidenses se mantienen altas o el mercado cree que seguirán altas por más tiempo, los activos en dólares suelen volverse más atractivos para muchos inversionistas. Mayores tasas de interés a corto plazo en Estados Unidos pueden hacer más atractivos los activos de ese país, atraer capitales y fortalecer al dólar.

Otras economías, sobre todo emergentes (como Colombia), pueden sentir los efectos de las decisiones de la Fed.

El FMI ha señalado que los cambios en las tasas de interés de Estados Unidos reverberan en el sistema financiero global y que, cuando suben las tasas en dólares, baja el atractivo de inversiones en otras monedas, lo que puede meter presión sobre las tasas, los bonos y las divisas de mercados emergentes.

Por lo tanto, si el dinero encuentra mejores rendimientos en Estados Unidos, parte de los capitales puede preferir refugiarse allá.

Y cuando eso pasa, el dólar tiende a fortalecerse frente a otras monedas, el financiamiento externo puede encarecerse y los países, empresas o inversionistas que dependen de crédito internacional (para su deuda pública, por ejemplo) quedan más expuestos a movimientos financieros globales.

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