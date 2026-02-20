Revés de aranceles y menor crecimiento económico para EE. UU.: así cerraron los mercados

New York (United States), 03/02/2025.- A sign marks Wall Street near the New York Stock Exchange in New York, New York, USA, 03 February 2025. Filling up to a campaign promise, President Trump signed an executive order issuing tariffs on goods coming into the U.S. from Canada, Mexico and China. The U.S. is planned to start collecting tariffs from Canada on 04 February 2025. (Nueva York) EFE/EPA/SARAH YENESEL Foto: EFE - SARAH YENESEL

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Las acciones avanzaron, los bonos y el dólar cayeron. Los operadores consideraron que el rechazo al programa arancelario de Donald Trump podría suponer una presión potencial sobre las finanzas gubernamentales que es poco probable que cambie el curso de la economía.

Más de 330 acciones en el S&P 500 subieron. El presidente, reprendido previamente por los jueces de la Corte Suprema en su intento de imponer aranceles de gran alcance, dijo que impondrá un impuesto global del 10 % a los socios comerciales y afirmó que varias categorías de su programa actual siguen vigentes.

Sin embargo, la incertidumbre sobre un posible déficit presupuestario se mantuvo en raya el dólar y los bonos del Tesoro.

“La Corte Suprema no anuló los aranceles, simplemente anuló un uso específico de los aranceles de la IEEPA”, declaró Trump, haciendo referencia a que había invocado la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA, por sus siglas en inglés) de 1977.

“Ahora voy a tomar una dirección diferente, probablemente la dirección que debería haber tomado la primera vez”, agregó el presidente estadounidense.

Le preguntaron si iría al Congreso y Trump dijo que era “innecesario” porque las autoridades que busca ya están aprobadas.

Antes del fallo, advirtió que reduciría su poder arancelario desataría una crisis económica similar a la crisis de 1929. Trump dijo que significaría renunciar a billones de dólares que podrían ayudar a pagar la enorme deuda pública de Estados Unidos.

Miles de empresas e importadores se disponen a lanzar lo que podría ser una batalla prolongada para intentar recuperar hasta USD 170.000 millones en aranceles que ya pagaron al gobierno de EE. UU. La Corte Suprema guardó silencio sobre el tema de los reembolsos cuando dictaminó que Trump no tenía autoridad legal para imponer los aranceles bajo una ley de emergencia.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que los ingresos recaudados por aranceles quedarán “prácticamente inalterados” en 2026, a pesar del fallo de la Corte Suprema del viernes. Añadió que la administración Trump utilizará otros mecanismos para reemplazar las medidas, incluyendo las facultades otorgadas por el Congreso, conocidas como las Secciones 122, 232 y 301.

La economía creció menos de lo esperado

Más temprano el viernes, los datos mostraron que la economía más grande del mundo creció a un ritmo más débil de lo anticipado combinado con cifras que subrayaron las persistentes presiones inflacionarias.

El producto interior bruto ajustado a la inflación aumentó un 1,4 % anualizado en el cuarto trimestre, tras haber aumentado un 4,4 % en el período anterior. La cifra está significativamente por debajo del 2,5 % interanual que los analistas esperaban.

En general, la economía se expandió un 2,2 % el año pasado. El indicador de inflación subyacente preferido por la Fed —el índice de precios del gasto en consumo personal básico— subió un 0,4 % en diciembre, su mayor aumento en casi un año. En términos anuales, el PCE básico aumentó un 3 %.

“El mensaje confuso de los datos de hoy confirma la actual tendencia de la Fed a tomarse su tiempo con la política monetaria”, dijo Art Hogan de B. Riley Wealth.

Así cerraron los mercados

Estos son algunos de los principales movimientos del día tras conocerse los movimientos en la economía de Estados Unidos:

Acciones

El S&P 500 subió un 0,7 % a las 4 pm, hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió un 0,9 %

El Dow Jones Industrial Average subió un 0,5 %

El índice MSCI World subió un 0,5 %

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 1,6 %

El índice Russell 2000 apenas registró variación

Monedas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,2 %

El euro subió un 0,1 % a 1,1786 dólares

La libra esterlina subió un 0,2 % a USD 1,3489

El yen japonés se mantuvo prácticamente sin cambios en 155,07 por dólar

Criptomonedas

Bitcóin subió un 1,2 % a USD 67.712,88

Ether subió un 1,1 % a USD 1.969,26

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años avanzó un punto básico al 4,08 %

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años se mantuvo prácticamente sin cambios en 2,74 %

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años bajó un punto básico al 4,35 %

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate registró poca variación

El oro spot subió un 2 % a USD 5.097,17 la onza

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.