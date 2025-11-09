Rusia tras las sanciones: ¿cómo se sostiene su economía y por qué no colapsó?

Plaza Roja en Moscú, Rusia. Imagen de referencia. Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

El invierno asoma en Moscú y, aunque el termómetro ya coquetea con el cero, de las estaciones de Metro brotan ráfagas de aire tibio y una marea de abrigos acolchados que busca refugio en un StarCoffee, la cadena de café que tomó el lugar de Starbucks, hoy ausente en Rusia.

Buba (como se hace llamar Vladimir) apura el último bocado de un shawarma tras un largo día en la universidad como estudiante de Sociología. El joven de 21 años explica que del pánico inicial por la guerra “ya queda poco” y que la vida siguió pese a las sanciones de la...