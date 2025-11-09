Logo El Espectador
Rusia tras las sanciones: ¿cómo se sostiene su economía y por qué no colapsó?

Casi cuatro años de guerra y más de 28.000 restricciones financieras y comerciales después, Rusia sigue a flote e incluso muestra señales de crecimiento. Con una suerte de “plomería” económica, ese país reconfiguró rutas para que el dinero siguiera fluyendo, aunque no a cualquier costo. El 19.º paquete de sanciones de la UE promete apretar las fibras más sensibles.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
09 de noviembre de 2025 - 02:02 p. m.
Plaza Roja en Moscú, Rusia. Imagen de referencia.
Plaza Roja en Moscú, Rusia. Imagen de referencia.
Foto: EFE - MAXIM SHIPENKOV

El invierno asoma en Moscú y, aunque el termómetro ya coquetea con el cero, de las estaciones de Metro brotan ráfagas de aire tibio y una marea de abrigos acolchados que busca refugio en un StarCoffee, la cadena de café que tomó el lugar de Starbucks, hoy ausente en Rusia.

Buba (como se hace llamar Vladimir) apura el último bocado de un shawarma tras un largo día en la universidad como estudiante de Sociología. El joven de 21 años explica que del pánico inicial por la guerra “ya queda poco” y que la vida siguió pese a las sanciones de la...

Mar(60274)Hace 57 minutos
¡Bien por Rusia!
conrado urrego(xybxp)Hace 58 minutos
Sin derecho USA,sanciona al resto de países de una u otra manera.La realidad,tiene que haber un equilibrio.
