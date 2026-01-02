Salario mínimo 2026: ¿el aumento del 23 % puede ser demandado?

El presidente Gustavo Petro. Imagen de referencia. Foto: EFE - Carlos Ortega

El salario mínimo registró un incremento significativo para 2026. Tras el fracaso de la mesa de concertación para alcanzar un acuerdo sobre el ajuste, la decisión quedó en manos del presidente Gustavo Petro, quien determinó que el alza salarial será del 23 % para este año.

Este ingreso quedó en COP 1.750.905, mientras que el auxilio de transporte (que es obligatorio para quienes devengan hasta dos salarios mínimos) se estableció en COP 249.095.

Diversas agremiaciones advierten que este aumento es desmedido y que plantea serios desafíos para...