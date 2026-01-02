Logo El Espectador
Salario mínimo 2026: ¿el aumento del 23 % puede ser demandado?

Desde algunos sectores se sostiene que la decisión adoptada por el presidente Gustavo Petro es contraria a la ley, mientras que otros consideran que el decreto cuenta con blindaje constitucional que le permitiría mantenerse vigente.

Diego Ojeda
Diego Ojeda
02 de enero de 2026 - 11:00 a. m.
El presidente Gustavo Petro. Imagen de referencia.
El presidente Gustavo Petro. Imagen de referencia.
Foto: EFE - Carlos Ortega

El salario mínimo registró un incremento significativo para 2026. Tras el fracaso de la mesa de concertación para alcanzar un acuerdo sobre el ajuste, la decisión quedó en manos del presidente Gustavo Petro, quien determinó que el alza salarial será del 23 % para este año.

Este ingreso quedó en COP 1.750.905, mientras que el auxilio de transporte (que es obligatorio para quienes devengan hasta dos salarios mínimos) se estableció en COP 249.095.

JJ11072022(4437)Hace 3 minutos
Titular chimbo .Pués claro que puede ser demandado , otra cosa es que la demanda prospere
Isidro(43405)Hace 27 minutos
Este periódico posa de demócrata pero su visión de gobierno es retrógrada. Un supuesto liberalismo que busca mantener ese statu Quo de violencia y corrupción de la camarilla al que pertenecen
Fercho(25932)Hace 1 hora
Todo absolutamente todo lo que este gobierno ha impulsado en beneficio de los trabajadores y los sectores de más bajos recursos, es malo para la oposición y algunos periodistas a su servicio. Por eso nuevamente serán derrotados en las urnas porque ya el pueblo no traga entero
alvaro rodriguez(18137)Hace 1 hora
Queda corta la oposición con su argumentación en contra del aumento salario aumento del en el país más desigual de latinoamérica
