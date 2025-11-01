Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Una vez más, debemos hablar de salario mínimo: cómo se ve el panorama de 2025

La comisión en la que se sientan sindicatos y empresarios comenzaría a reactivarse en noviembre con miras a la negociación, que entra en pleno en diciembre.

Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
01 de noviembre de 2025 - 06:32 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La discusión alrededor del aumento del salario mínimo comienza a reactivarse en el país: el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en declaraciones a medios que la mesa en la que se discute este tema empezará a ser convocada en la primera semana de noviembre.

Esta, de cierta forma, es una noticia cíclica: cada diciembre/noviembre, los titulares del salario mínimo comienzan a aparecer, el punto de masa crítica se alcanza con la definición del aumento (bien sea concertado o por decreto) y a mediados de enero todo el mundo se olvida del...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Salario mínimo en Colombia

Salario mínimo

Sindicatos

Empresarios

Economía colombiana

Banco de la republica

Inflación en Colombia

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.