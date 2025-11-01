Una vez más, debemos hablar de salario mínimo: cómo se ve el panorama de 2025

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

La discusión alrededor del aumento del salario mínimo comienza a reactivarse en el país: el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, aseguró en declaraciones a medios que la mesa en la que se discute este tema empezará a ser convocada en la primera semana de noviembre.

Esta, de cierta forma, es una noticia cíclica: cada diciembre/noviembre, los titulares del salario mínimo comienzan a aparecer, el punto de masa crítica se alcanza con la definición del aumento (bien sea concertado o por decreto) y a mediados de enero todo el mundo se olvida del...