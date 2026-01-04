Logo El Espectador
Las otras movidas de la economía colombiana alrededor del salario mínimo  

El aumento del mínimo será una de las presiones en el escenario económico del año electoral, pero no será la única. Si la promesa de crecimiento y bienestar ha de concretarse, dependerá de más políticas públicas y de decisiones desde el lado privado. 

Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
04 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Los ministros colombianos de Hacienda Germán Ávila, y de Trabajo, Antonio Sanguino (d) durante una rueda de prensa para hablar sobre el aumento del mínimo.
Los ministros colombianos de Hacienda Germán Ávila, y de Trabajo, Antonio Sanguino (d) durante una rueda de prensa para hablar sobre el aumento del mínimo.
Foto: EFE - Carlos Ortega

Decir que el incremento del salario mínimo despertó un intenso debate sería señalarlo por lo bajo, una especie de murmullo cuando en realidad lo que vino fue un grito con altavoces tipo concierto. 

El alza del 23 % decretado por el Gobierno, y anunciado por el presidente Gustavo Petro mediante una alocución este martes, ha sido interpretado por gremios y analistas como una suerte de granada sin espoleta contra la economía. 

Y aunque hay una serie de argumentos y proyecciones que ponen en seria duda la conveniencia o lo saludable de la medida,...

