Las otras movidas de la economía colombiana alrededor del salario mínimo 

Los ministros colombianos de Hacienda Germán Ávila, y de Trabajo, Antonio Sanguino (d) durante una rueda de prensa para hablar sobre el aumento del mínimo. Foto: EFE - Carlos Ortega

Decir que el incremento del salario mínimo despertó un intenso debate sería señalarlo por lo bajo, una especie de murmullo cuando en realidad lo que vino fue un grito con altavoces tipo concierto.

El alza del 23 % decretado por el Gobierno, y anunciado por el presidente Gustavo Petro mediante una alocución este martes, ha sido interpretado por gremios y analistas como una suerte de granada sin espoleta contra la economía.

Y aunque hay una serie de argumentos y proyecciones que ponen en seria duda la conveniencia o lo saludable de la medida,...