Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Lo bueno, lo malo y lo feo del aumento del salario mínimo que anunció el Gobierno Petro

El Gobierno decretó una alza de 23 % en el salario mínimo para 2026. Un incremento muy por encima de la inflación y que no se veía desde los años 80, cuando menos. El presidente Petro defendió la medida como una jugada de reactivación de la economía, mientras que analistas advierten de potenciales problemas en un panorama que ya tiene presiones fiscales.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Diego Ojeda y Santiago La Rotta
30 de diciembre de 2025 - 11:00 a. m.
El presidente Gustavo Petro. Imagen de referencia.
El presidente Gustavo Petro. Imagen de referencia.
Foto: EFE - Presidencia de Colombia

Desde la instalación del Congreso, el pasado 20 de julio, el presidente Gustavo Petro venía hablando del incremento del salario mínimo y de cómo aprovecharía la última oportunidad que tenía para fijarlo. En meses siguientes, varias figuras del Gobierno fueron hablando de un incremento sustancial. Y en la mesa de negociación los sindicatos pusieron sobre la mesa un alza de 16 %. Lo que pasó este lunes superó todas las expectativas, para bien y para mal.

A través de una alocución, el presidente Petro anunció que el aumento del mínimo para 2026...

Por Diego Ojeda

@DiegoOjeda95Dojeda@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Noticias económicas

Economía

Salario mínimo

Salario mínimo 2026

Auxilio de Transporte

Gustavo Petro

Acopi

Mintrabajo

CUT

Desarrollo

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.