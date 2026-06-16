¿Se reabrirá el estrecho de Ormuz? Trump ya puso fecha tras acuerdo con Irán

Imagen del estrecho de Ormuz. Foto: EFE - IRNA

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El presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó que el estrecho de Ormuz habrá reabierto totalmente este viernes, después de que Washington y Teherán anunciaran un acuerdo para poner fin a la guerra en el Oriente Medio.

Aunque el contenido del acuerdo no se ha divulgado, Irán indicó que las negociaciones deben comenzar como máximo dentro de 60 días con el objetivo de alcanzar un acuerdo definitivo en cuestiones espinosas como su programa nuclear o las sanciones contra su economía.

En declaraciones previas a una cumbre del G7 en Francia, Trump dijo que el estrecho estará “completamente abierto” el viernes y añadió que no “cree” que haga falta “mucha ayuda” para mantener esa vía marítima crucial abierta.

“Los barcos, algunos cargados de petróleo, están comenzando a salir del estrecho de Ormuz”, había afirmado antes en su red Truth Social.

La prensa iraní informó la noche del lunes que tres navíos cisterna y dos buques cargados de mercancías cruzaron la zona que había estado bajo bloqueo naval estadounidense.

El cierre de Ormuz, bloqueado por Irán desde que comenzó la guerra, ha tenido un gran impacto en la economía mundial, provocando inflación y problemas de suministro de fertilizantes necesarios para la producción de alimentos, entre otros.

La noticia del acuerdo fue recibida con alivio por parte de la comunidad internacional y los mercados.

Las bolsas mundiales subieron debido a que los operadores apostaron a que la reapertura del estrecho aliviaría la presión sobre el suministro energético.

Los precios del crudo bajaron casi un 5 % hacia los 80 dólares por barril, después de dispararse por encima de los 110 dólares poco después del inicio de la guerra.

Este martes hacia las 12H19 GMT, el precio del barril de Brent del mar del Norte para entrega en agosto caía 3,86 %, situándose en 79,96 dólares, antes de remontar y rondar los 80 dólares.

Según Estados Unidos y Pakistán, mediador en el conflicto, el acuerdo será firmado el viernes en Suiza.

Pero un funcionario estadounidense dijo este lunes que Trump, el vicepresidente JD Vance y el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qaliabaf, ya lo han rubricado electrónicamente.

“El presidente quiso firmarlo personalmente porque quería mostrar su... dedicación para lograr que esto llegue a una resolución exitosa”, dijo el funcionario, que habló con periodistas bajo condición de anonimato.

El viceministro iraní de Relaciones Exteriores, Kazem Gharibabadi, indicó que Teherán y Washington conversarán para encontrar un “acuerdo final” dentro de dos meses.

El ejército iraní ensalzó el acuerdo como una victoria, afirmando que habían “humillado” a Estados Unidos e Israel, y el presidente Masud Pezeshkian se refirió a él como “un gran logro” para toda la región.

Sin embargo, el portavoz de la cancillería, Esmail Baqai, señaló que Irán aún siente una “profunda desconfianza” hacia Estados Unidos y que el acuerdo marco solo es “una etapa para reducir las tensiones”.

De otro lado, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, dijo que Irán renunciará a imponer un peaje en el estrecho de Ormuz durante los 60 días de negociaciones que deben inciarse pronto, vital para el comercio mundial de petróleo.

No obstante, la diplomacia iraní ha mencionado “tasas” de servicio marítimo.

Detalles poco claros

Con todo, los detalles del acuerdo siguen sin estar claros.

Baqai dijo que Washington se había “comprometido” a liberar los activos iraníes congelados en el extranjero y compensar al país por los daños sufridos durante la guerra.

La agencia de noticias iraní Mehr había informado anteriormente de que Estados Unidos liberaría 12.000 millones de dólares en activos congelados de Irán antes del inicio de las negociaciones.

Según Baqai, Teherán pedirá que, en cuanto se haya negociado un acuerdo definitivo con Washington que incluya su programa nuclear, el Consejo de Seguridad de la ONU lo ratifique.

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