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Sin aranceles, pero a media marcha: así va la reactivación del comercio con Ecuador

Tras el fin de una guerra arancelaria con el vecino país, el movimiento volvió al puente de Rumichaca, en Ipiales. Pero ni los transportadores ni las agencias de aduana hablan todavía de una normalidad, y los empresarios, aunque más optimistas, también afirman que varias cosas se perdieron durante la disputa. Entre clientes que no volvieron y la lenta reconstrucción de la confianza, así va la reactivación del comercio con Ecuador.

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Daniel Felipe Rodríguez Rincón
Daniel Felipe Rodríguez Rincón
05 de julio de 2026 - 04:00 p. m.
Fotografía que muestra varios vehículos circulando por el puente de Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador a principios de junio de 2026, en Ipiales (Colombia). Imagen de referencia.
Fotografía que muestra varios vehículos circulando por el puente de Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador a principios de junio de 2026, en Ipiales (Colombia). Imagen de referencia.
Foto: EFE - Xavier Montalvo

En un día normal de 2025, entre 250 y 300 tractomulas cruzaban diariamente el puente de Rumichaca, el paso fronterizo que conecta a Ipiales, en Colombia, con Tulcán, en Ecuador. La primera mitad de 2026 lo cambió todo. En los peores meses de la guerra arancelaria que ambos países sostuvieron este año (cuando el arancel ecuatoriano llegó a tocar el 100 %) la cifra de tractomulas cayó a menos de 20.

Esa misma frontera había movido cerca de USD 1.846 millones en exportaciones colombianas hacia Ecuador y más de USD 857 millones en...

Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Por Daniel Felipe Rodríguez Rincón

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
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