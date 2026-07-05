Sin aranceles, pero a media marcha: así va la reactivación del comercio con Ecuador

Fotografía que muestra varios vehículos circulando por el puente de Rumichaca en la frontera entre Colombia y Ecuador a principios de junio de 2026, en Ipiales (Colombia). Imagen de referencia. Foto: EFE - Xavier Montalvo

En un día normal de 2025, entre 250 y 300 tractomulas cruzaban diariamente el puente de Rumichaca, el paso fronterizo que conecta a Ipiales, en Colombia, con Tulcán, en Ecuador. La primera mitad de 2026 lo cambió todo. En los peores meses de la guerra arancelaria que ambos países sostuvieron este año (cuando el arancel ecuatoriano llegó a tocar el 100 %) la cifra de tractomulas cayó a menos de 20.

Esa misma frontera había movido cerca de USD 1.846 millones en exportaciones colombianas hacia Ecuador y más de USD 857 millones en...