Así quedaron los pilares de la reforma pensional en el primer debate del proyecto

En la Comisión Séptima del Senado se discute la reforma pensional en primer debate. Foto: Cortesía

El Gobierno se anotó una victoria clave en la discusión de la reforma pensional, que entró en materia este martes en la comisión séptima del Senado: los senadores aprobaron mantener el sistema de pilares exactamente como llegó la ponencia a esta comisión.

Esto implica que se mantiene el umbral de cotizaciones que se irán para Colpensiones en el pilar contributivo, que será entre uno y tres salarios mínimos.

Este es uno de los puntos claves de la reforma y casi nadie (exceptuando al Gobierno y los sindicatos) está de acuerdo en este monto. Los críticos argumentan que esto implicaría un golpe devastador para los fondos privados de pensión (con un coletazo al mercado de capitales en el país) y terminaría por darle más oxígeno a los subsidios a las pensiones altas de Colpensiones. Varios analistas (así como los fondos de pensiones, claro) han hablado de tener un salario o 1,5 salarios como máximo.

Así las cosas, el sistema de pilares que avanza en el trámite de la reforma funciona de esta manera:

Los cuatro pilares se dividen así: solidario, semi contributivo, contributivo y ahorro voluntario.

-En el solidario se busca asistir a las personas más pobres y vulnerables, que hoy están prácticamente excluidas del sistema. Si se aprueba la reforma tal como quedó en la ponencia, los hombres de 65 años y las mujeres de 60 años que no tengan pensión y cumplan con ciertos criterios recibirán una renta básica correspondiente a la línea de pobreza extrema certificada ($223.000), monto que se actualizará cada año. En este punto, la ponencia, que fue aprobada en el debate de este martes, introdujo una reducción en la edad de las mujeres, pues en el proyecto original era de 65 años.

-En el semicontrobutivo la reforma tiene en la mira a las personas que comienzan a cotizar, pero por diferentes razones no cumplen los requisitos del sistema actual y, así, quedan en una especie de limbo: sin pensión, pero con un monto de ahorro que puede no servir para mucho en la vejez. En el sistema actual se les devuelve a los no pensionados el dinero que cotizaron (en el caso de Colpensiones, sin intereses), pero con la reforma quienes hayan cotizado más de 300 semanas y menos de 999 recibirán ese dinero como una renta vitalicia, aplicando los mismos requisitos de edad que en el pilar solidario. La modificación que se hizo en la ponencia fue subir el monto mínimo de semanas (que en el proyecto era de 150 semanas) y ajustar la edad de las mujeres.

-En el contributivo van todos los trabajadores formalizados del país. Y sus aportes al sistema se dividirán en dos vertientes si se quiere: quien gane hasta tres salarios mínimos destinará su aporte a Colpensiones y quien devengue más arriba de este umbral puede cotizar el excedente para los fondos privados de pensión. Es decir, una persona que gane seis salarios mínimos, por ejemplo, cotizaría los primeros tres en el sistema de reparto y los tres restantes podrían ir a las AFP. Una que gane dos lo haría solo en Colpensiones.

El efecto más inmediato de este cambio es que Colpensiones se va a fortalecer y, por el contrario, los fondos de pensión verán un impacto en el tamaño de los recursos que administrarían si el proyecto continúa como fue aprobado en su primer debate.

-En el de ahorro voluntario están todos los usuarios que quieran, como su nombre lo indica, hacer aportes voluntarios para elevar sus beneficios de pensión.

