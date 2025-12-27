Su dinero pronto podría enredarse en este mercado de criptomonedas de USD 300.000 millones

Imagen de referencia. Foto: Getty Images

Se supone que vale un dólar, pero no lo emite ningún gobierno. La moneda, llamada stablecoin, es digital y está sujeta a muy poca supervisión legal, y su creciente popularidad la ha transformado recientemente en un mercado de USD 300.000 millones.

Puedes usar stablecoins para comprar cosas en internet, realizar inversiones o enviar dinero al extranjero con comisiones mínimas.

En la actualidad existen cientos de marcas distintas de stablecoins, y habrá más en el futuro. La familia Trump presentó su propia versión este año. Walmart ha estado...