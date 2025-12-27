Su dinero pronto podría enredarse en este mercado de criptomonedas de USD 300.000 millones

Imagen de referencia.
Se supone que vale un dólar, pero no lo emite ningún gobierno. La moneda, llamada stablecoin, es digital y está sujeta a muy poca supervisión legal, y su creciente popularidad la ha transformado recientemente en un mercado de USD 300.000 millones.
Puedes usar stablecoins para comprar cosas en internet, realizar inversiones o enviar dinero al extranjero con comisiones mínimas.
En la actualidad existen cientos de marcas distintas de stablecoins, y habrá más en el futuro. La familia Trump presentó su propia versión este año. Walmart ha estado...
