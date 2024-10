Sube el precio del petróleo por el conflicto entre Israel e Irán

Imagen de referencia. Foto: Pixabay

El Brent subió por encima de los US$78 el barril, tras registrar la semana pasada la mayor alza desde enero de 2023, mientras que el West Texas Intermediate superó los US$75. Biden dijo el viernes que no sabía cuándo llegaría una respuesta israelí, pero que “estaría pensando en otras alternativas que atacar campos petrolíferos”.

El ataque de Irán a Israel ha hecho temer una guerra en Medio Oriente y ha provocado una oleada de acción en el mercado de opciones. Aun así, las dudas sobre las perspectivas de la demanda —especialmente de China, el mayor importador— y la abundante oferta aún se ciernen sobre el mercado.

“Toda la atención está puesta de nuevo en Medio Oriente, especialmente en si habrá una respuesta militar de Israel tras el ataque iraní con misiles de la semana pasada”, dijo Arne Lohmann Rasmussen, analista jefe de A/S Global Risk Management.

Medio Oriente sigue en vilo luego de que Israel enviara nuevamente tropas al norte de Gaza durante el fin de semana y mantuviera los ataques aéreos y las maniobras terrestres limitadas en Líbano. La producción de petróleo de Irán ha vuelto casi a su plena capacidad y podría ser vulnerable a medida que aumenten las tensiones.

Los mercados de opciones para el petróleo siguen manteniendo su sesgo alcista hacia las opciones de compra, que benefician a los compradores cuando los futuros suben. Un indicador de la volatilidad implícita del Brent se acercó al nivel más alto en casi un año, mientras que los gestores monetarios han añadido más posiciones largas netas para el índice de referencia mundial.

Goldman Sachs Group Inc. predijo que el Brent podría dispararse hasta los US$90 si se interrumpe el suministro de petróleo de Irán, según una nota de analistas entre los que se encuentra Daan Struyven. Sin embargo, JPMorgan Chase & Co. dijo que atacar las instalaciones energéticas de Teherán no sería el curso de acción preferido.

Arabia Saudita, por su parte, elevó su principal precio del petróleo para los compradores de Asia en una cantidad mayor de la esperada, al tiempo que recortaba los precios de todos los grados exportados a los mercados estadounidense y europeo.

El principal estratega económico de China dará a conocer un paquete de políticas destinadas a impulsar el crecimiento económico, según un anuncio del gobierno. Aumentan las expectativas entre los analistas de que Pekín amplíe el gasto público como parte de su paquete de estímulo.

Precios:

El Brent para liquidación de diciembre repuntaba un 2 % a US$79,78 el barril a las 6:07 a.m. hora de Nueva York.

El WTI para entrega en noviembre subía un 3% a US$76,23 por barril.

