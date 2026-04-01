Suben las tasas de interés: cómo leer la crisis entre el Gobierno Petro y el Banrep

Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República. Foto: Banco de la República

Como siempre, las ruedas de prensa posteriores a la decisión sobre tasas de interés del Banco de la República arrancan con la lectura del comunicado de la junta directiva, que hace el gerente del Emisor, Leonardo Villar.

Luego de esto, el ministro de Hacienda de turno (en este caso Germán Ávila) hace comentarios acerca de la decisión, pues el funcionario por ley tiene un asiento en la junta directiva.

Este martes la normalidad de la cita se rompió.

En esta ocasión se trató de otro caso de la figura de silla vacía, pues Ávila no estuvo en la...