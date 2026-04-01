Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Suben las tasas de interés: cómo leer la crisis entre el Gobierno Petro y el Banrep

El alza de 100 puntos básicos en las tasas de interés motivó una ruptura entre el Gobierno, en cabeza del Ministerio de Hacienda, con la junta directiva del Banco de la República. La decisión, inédita, ha sido duramente criticada y podría generar una especie de “bloqueo” en la política monetaria de la entidad.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Santiago La Rotta
Santiago La Rotta
01 de abril de 2026 - 02:00 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leonardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Banco de la República

Como siempre, las ruedas de prensa posteriores a la decisión sobre tasas de interés del Banco de la República arrancan con la lectura del comunicado de la junta directiva, que hace el gerente del Emisor, Leonardo Villar.

Luego de esto, el ministro de Hacienda de turno (en este caso Germán Ávila) hace comentarios acerca de la decisión, pues el funcionario por ley tiene un asiento en la junta directiva.

Este martes la normalidad de la cita se rompió.

En esta ocasión se trató de otro caso de la figura de silla vacía, pues Ávila no estuvo en la...

Santiago La Rotta

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

Tasas de interés

banrep

Banco de la republica

Ministerio de hacienda

Inflación

Inflación en Colombia

leonardo villar

german avila

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.