Lo que viene para los impuestos de la emergencia económica tras la suspensión de la Corte

Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el pasado debate de la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso. Foto: Óscar Pérez

Con la suspensión de la emergencia económica que decidió la Corte Constitucional se abren varias preguntas que involucran la salud de las finanzas nacionales.

Aquí es importante recordar que este estado de excepción buscaba, mediante nuevos impuestos, un recaudo anual de unos COP 11 billones, que irían para suplir el hueco de COP 16 billones con el que salió del Congreso el Presupuesto General de 2026.

Este hueco se derivó de un movimiento doble en el Congreso: un monto aprobado que suponía la aprobación de una ley de financiamiento (que...