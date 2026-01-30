Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía
Lo que viene para los impuestos de la emergencia económica tras la suspensión de la Corte

El Gobierno esperaba recaudar unos COP 11 billones este año con los tributos que se implementaron al amparo de este estado de excepción. Por beneficios y normalización de patrimonio ya habían entrado más de COP 1 billón a las arcas de la DIAN.

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
30 de enero de 2026 - 01:00 a. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el pasado debate de la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, durante el pasado debate de la ley de financiamiento en las comisiones económicas del Congreso.
Foto: Óscar Pérez

Con la suspensión de la emergencia económica que decidió la Corte Constitucional se abren varias preguntas que involucran la salud de las finanzas nacionales.

Aquí es importante recordar que este estado de excepción buscaba, mediante nuevos impuestos, un recaudo anual de unos COP 11 billones, que irían para suplir el hueco de COP 16 billones con el que salió del Congreso el Presupuesto General de 2026.

Este hueco se derivó de un movimiento doble en el Congreso: un monto aprobado que suponía la aprobación de una ley de financiamiento (que...

