Economía
Macroeconomía
Tasas de interés: cómo leer los factores detrás de la decisión del Banco de la República

La decisión de la junta directiva del Banco de la República, de dejar las tasas de interés en 10,25 %, muestra las serias preocupaciones en torno a la inflación, especialmente después de un aumento del 23 % en el salario mínimo. Le contamos cómo la noticia afecta la economía.

Santiago La Rotta y Karen Vanessa Quintero Martínez
31 de enero de 2026 - 01:00 p. m.
Germán Ávila, ministro de Hacienda, y Leornardo Villar, gerente del Banco de la República.
Foto: Cortesía - Banco de la República

Antes de comenzar a hablar en la rueda de prensa de tasas de interés del Banco de la República, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, tomó aire y se hizo el silencio. En “El señor de los anillos” hay un momento similar, de plena quietud mientras Gandalf mira hacia las tierras de Mordor (en donde habita el mal) y dice algo como: “Es el respiro antes de dar el salto”.

Y ahí vino el salto. Ávila dijo: “El Gobierno Nacional quiere expresar el total desacuerdo con la opinión que presentaron cuatro miembros de la junta. Opinión que, en nuestro...

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
