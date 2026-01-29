Logo El Espectador
Tasas de interés: cuáles son los caminos que tiene el Banco de la República

Para este punto, la mayoría de proyecciones señalan hacia una subida inminente de tasas del banco central, cuya junta directiva se reúne este viernes para decidir sobre el tema. Pero este panorama no se veía así el mes pasado. ¿Qué pasó y qué implica este cambio de humor en el mercado?

Karen Vanessa Quintero Martínez y Santiago La Rotta
29 de enero de 2026 - 11:07 p. m.
Hace apenas unos meses, las perspectivas de inflación y tasas de interés señalaban una clara curva de bajada. De pronto no tan rápido como se quisiera (o se necesitaría), pero en todo caso se veía un descenso.

Por ejemplo, Leonardo Villar, gerente del Banco de la República, afirmaba que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) retomaría su camino hacia abajo en el primer semestre de 2026. En concordancia con este tipo de pronunciamientos, analistas de todo tipo también mostraban un nuevo ciclo de recortes en las tasas de interés.

Para este...

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com
Hernando Giraldo(88602)Hace 7 minutos
El salario aumentó en 23% ...¿y la inflación esperada es del 6,5%? Una cifra no cuadra con todos los escenarios apocalíptico de los empresarios.
