Tensión en Ormuz tras nuevo ataque a buque cargado de petróleo: este es el panorama

Por el estrecho de Ormuz pasaban unos 20 millones de barriles de petróleo cada día. Imagen de referencia. Foto: Agencia AFP

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Un buque que transportaba petróleo catarí fue atacado en el estrecho de Ormuz y las autoridades navales aumentaron el nivel de alerta para el transporte marítimo en la zona, una nueva señal de las crecientes tensiones en torno al punto estratégico energético más vital del mundo.

El centro de operaciones de comercio marítimo del Reino Unido informó que un buque cisterna sufrió daños en su puente de mando tras ser alcanzado por un proyectil no identificado en el estrecho de Ormuz. La tripulación se encuentra a salvo y no se registraron daños ambientales. En una actualización aparte, el Centro Conjunto de Información Marítima, que sirve de enlace entre las armadas y la marina mercante, elevó su nivel de amenaza para los buques en la región a sustancial como consecuencia de los recientes ataques.

El ataque del sábado es el segundo contra un buque mercante esta semana y genera un nuevo riesgo para una vía marítima que se había estado reabriendo gradualmente tras el acuerdo de paz provisional alcanzado entre Estados Unidos e Irán a principios de mes. Antes del incidente, los buques habían seguido transitando por el estrecho de Ormuz utilizando tanto la ruta iraní como una ruta omaní recomendada por las armadas occidentales, incluso a primera hora del sábado por la mañana.

Era demasiado pronto para determinar si el ataque al petrolero tuvo algún impacto en los cruces posteriores, pero millones de barriles de petróleo cruzaban el estrecho de Ormuz diariamente incluso antes de que Estados Unidos e Irán firmaran el acuerdo provisional. Muchos de esos barcos lo hacían con sus señales satelitales apagadas.

Según Vanguard Tech, el buque afectado era un superpetrolero cargado. Transportaba barriles que habían sido cargados en Qatar, según mostraron los datos de Kpler.

El jueves, un ataque contra un buque portacontenedores llamado Ever Lovely provocó que Estados Unidos atacara a Irán en represalia por lo que describió como una agresión injustificada contra el transporte marítimo comercial. Teherán, a su vez, afirmó haber atacado posteriormente objetivos estadounidenses en la región.

En su actualización del sábado, el JMIC informó que la ruta omaní se había ampliado para permitir el tránsito simultáneo de buques en ambas direcciones. Asimismo, publicó una alerta por posible presencia de minas que abarca gran parte de la ruta habitual de tránsito por el estrecho de Ormuz. La Organización Marítima Internacional advirtió el viernes que podrían haberse colocado alrededor de 80 minas en Ormuz.

La presencia de explosivos ha sido una de las principales preocupaciones de los armadores. Según los términos del acuerdo con Estados Unidos, Irán debe responsabilizarse de la remoción de minas, aunque aún no está claro hasta qué punto se ha cumplido dicha responsabilidad.

Las autoridades iraníes habían reiterado las advertencias de que los viajes que se realizaran fuera de la ruta de tránsito designada por el país no estaban permitidos. Algunos barcos dieron la vuelta a principios de semana después de que, según se informó, mensajes de radio les indicaran que no cruzaran la ruta.

Los flujos de petróleo a través del estrecho de Ormuz se han incrementado desde que el presidente estadounidense Donald Trump firmó un acuerdo de paz provisional con Irán la semana pasada, lo que ha provocado una caída significativa en los precios del crudo.

Si bien el tráfico marítimo ha aumentado desde que se alcanzó un acuerdo de paz, sigue estando muy por debajo de los niveles anteriores a la guerra y los barcos aún se enfrentan a peligros.

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