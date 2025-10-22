Logo El Espectador
Promesas de la laboral: lo que tiene que cambiar para las trabajadoras domésticas

El 95 % de las personas que trabajan en el sector doméstico son mujeres. Con la nueva ley se espera reducir las brechas que persisten para ellas, pero siguen existiendo retos clave.

Luna Mejía Farías
22 de octubre de 2025 - 02:50 p. m.
El 95 % de las personas que trabajan en el sector doméstico son mujeres.
Foto: Archivo

“El sector del trabajo doméstico es uno altamente vulnerado y precarizado”, explica Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd). La informalidad laboral, la falta de derechos, la casi nula cotización de salud y pensión, los horarios de trabajo extensos y mal remunerados han hecho parte de la realidad de estas mujeres desde siempre.

Palacios explica que se deben tener en cuenta las características de cada una de las trabajadoras, pues desde un enfoque interseccional hay barreras que...

Luna Mejía Farías

Por Luna Mejía Farías

Comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana, especializada en temas relacionados con conflicto armado y violencias basadas en género.lmejia@eleespectador.com
