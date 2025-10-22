Promesas de la laboral: lo que tiene que cambiar para las trabajadoras domésticas

El 95 % de las personas que trabajan en el sector doméstico son mujeres. Foto: Archivo

“El sector del trabajo doméstico es uno altamente vulnerado y precarizado”, explica Claribed Palacios, presidenta de la Unión de Trabajadoras Afrocolombianas del Servicio Doméstico (Utrasd). La informalidad laboral, la falta de derechos, la casi nula cotización de salud y pensión, los horarios de trabajo extensos y mal remunerados han hecho parte de la realidad de estas mujeres desde siempre.

Palacios explica que se deben tener en cuenta las características de cada una de las trabajadoras, pues desde un enfoque interseccional hay barreras que...