Alto al fuego entre Irán e Israel: suben las acciones y baja el petróleo

Un viento de optimismo sopló el martes sobre la bolsa de Nueva York, que terminó con fuertes alzas tras el anuncio de un alto el fuego entre Irán e Israel.

Los principales índices transitaron toda la jornada en terreno positivo en la primera sesión después de la entrada en vigor del alto al fuego pactado entre Irán e Israel.

El índice principal Dow Jones ganó 1,19%, el Nasdaq subió 1,43% y el S&P 500 avanzó 1,11%, cerca de su máximo histórico. Por su parte, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar cayeron. El petróleo se desplomó.

El S&P 500 subió un 1,1% y el Nasdaq 100 ganó un 1,5%, alcanzando su primer récord desde febrero. El crudo West Texas Intermediate cayó casi un 15% en dos sesiones, hasta rondar los US$64 por barril.

Los mercados monetarios descontaron por completo dos recortes de tasas por parte de la Reserva Federal para finales de 2025, con probabilidades de una baja en julio cercanas al 20%, frente al 0% registrado hace una semana. Estas apuestas aumentaron también en medio de una caída en la confianza de los consumidores.

“Si resulta que las presiones inflacionistas se mantienen contenidas, llegaremos a un punto en el que recortaremos las tasas, más pronto que tarde”, dijo Powell a los legisladores, en respuesta a una pregunta sobre una posible medida en julio. “Pero no quiero señalar una reunión en particular. No creo que haya que precipitarse, porque la economía sigue siendo fuerte”.

Algunas de las principales movimientos en los mercados:

Acciones

El S&P 500 subió un 1,1% a las 4:00, hora de Nueva York

El Nasdaq 100 subió un 1,5%

El Dow Jones Industrial Average subió un 1,2%

El índice MSCI World subió 1,3%

El índice Bloomberg Magnificent 7 Total Return subió un 0,9%

El índice Russell 2000 subió un 1,3%

Divisas

El índice Bloomberg Dollar Spot cayó un 0,6%.

El euro subió un 0,3% a US$1,1614

La libra esterlina subió un 0,7% a US$1,3621

El yen japonés subió un 1,1% a 144,78 por dólar

Criptomonedas

El bitcóin subió 1,8% a US$105.709,64

El ether subió 3,7% a US$2.435,43

Bonos

El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años descendió cinco puntos básicos al 4,29%

El rendimiento de los bonos alemanes a 10 años avanzó cuatro puntos básicos al 2,54%

El rendimiento de los bonos británicos a 10 años descendió dos puntos básicos al 4,47%

Materias primas

El crudo West Texas Intermediate cayó un 5,2%, a US$64,93 el barril

El oro al contado retrocedió 1,3%, a US$3.323,66 la onza

