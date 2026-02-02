Trump impulsará una reserva de minerales críticos por USD 12.000 millones

Una oblea semiconductora de arseniuro de galio. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Victor J. Blue

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se prepara para lanzar una reserva de minerales críticos con un capital inicial de USD 12.000 millones, con el objetivo de reducir la dependencia del país de los suministros provenientes de China y proteger a los fabricantes frente a posibles interrupciones en la oferta.

La iniciativa, denominada ‘Proyecto Vault’, combinará USD 1.670 millones de capital privado con un préstamo de USD 10.000 millones del Export-Import Bank de Estados Unidos, recursos que se destinarán a la compra y almacenamiento de minerales utilizados por industrias como la automotriz, la tecnológica y la aeroespacial.

Altos funcionarios de la administración describieron el plan bajo condición de anonimato, ya que aún no ha sido anunciado oficialmente.

¿Qué contendrá esta reserva?

El esquema funcionará de forma similar a la reserva estratégica de petróleo del país, pero en este caso estará enfocado en minerales críticos y tierras raras, como el galio y el cobalto, esenciales para la fabricación de productos como teléfonos inteligentes, baterías y motores de avión.

La reserva incluirá insumos con precios altamente volátiles, considerados clave para el funcionamiento de la economía industrial estadounidense, como el galio, el cobalto y diversas tierras raras.

Según lo informado, el proyecto representa un compromiso significativo para acumular minerales estratégicos utilizados en sectores como el automotor, el aeroespacial y el energético, y refuerza el esfuerzo del Gobierno por desvincular las cadenas de suministro de Estados Unidos de China, el mayor proveedor y procesador mundial de estos materiales.

Hasta ahora, más de una docena de empresas participan en la iniciativa, entre ellas General Motors, Stellantis, Boeing, Corning, GE Vernova y Google, de Alphabet. A ellas se sumaron tres firmas de comercio de materias primas (Hartree Partners, Traxys North America y Mercuria Energy Group), que se encargarán de gestionar las compras de los insumos.

El directorio del Export-Import Bank votará este lunes la autorización del préstamo a 15 años, que sería el mayor otorgado por la entidad y más del doble del acuerdo de mayor tamaño aprobado hasta ahora.

También este lunes, Trump tiene previsto reunirse con la directora ejecutiva de General Motors, Mary Barra, y con el empresario minero Robert Friedland, quienes representan tanto a usuarios como a productores de minerales críticos.

Estados Unidos ya cuenta con una reserva nacional de minerales críticos orientada a su base industrial de defensa, pero no dispone de un mecanismo similar para necesidades civiles. Bajo la administración Trump, el país también ha dado el paso de invertir directamente en empresas mineras nacionales para impulsar la producción y el procesamiento interno de tierras raras.

En paralelo, el Gobierno ha firmado acuerdos de cooperación con países como Australia, Japón y Malasia, y prevé presionar por nuevos pactos durante una cumbre internacional que se celebrará el miércoles en Washington.

El impulso a esta estrategia se intensificó el año pasado, luego de que China endureciera los controles a la exportación de algunos materiales, una medida que llevó a fabricantes estadounidenses a recortar producción y evidenció el peso de Pekín en este mercado. La nueva reserva permitirá a las empresas participantes protegerse de la volatilidad de precios sin necesidad de mantener inventarios propios.

