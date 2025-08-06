Trump puso arancel del 100% a chips y semiconductores no producidos en EE. UU.

Foto: EFE - BONNIE CASH / POOL

Los aranceles del mandatario de Estados Unidos no cesan. Donald Trump anunció desde el Despacho Oval la imposición de un arancel del 100 % sobre las importaciones que contengan semiconductores, con una precisión importante: las empresas que trasladen su producción a Estados Unidos quedarán exentas de este monto extra.

El anuncio de la medida, que busca incentivar la relocalización industrial, estuvo acompañado por Tim Cook, CEO de Apple, quien presentó un ambicioso plan de inversión por US$100.000 millones para expandir la manufactura en suelo norteamericano.

“Vamos a imponer un arancel muy elevado a los chips y semiconductores, pero la buena noticia para compañías como Apple es que, si construyen en Estados Unidos o tienen un compromiso claro para hacerlo, no habrá ningún cargo”, afirmó Trump durante el anuncio oficial, resaltando el impacto positivo que esta estrategia tendría en creación de empleos y desarrollo tecnológico nacional.

El plan de Apple contempla un robusto programa para trasladar más actividades de fabricación a EE. UU, en alianza con socios estratégicos como Corning Inc., Applied Materials Inc. y Texas Instruments Inc. Este nuevo compromiso eleva la inversión acumulada de Apple en Estados Unidos a US$600.000 millones para los próximos cuatro años, incluyendo aproximadamente US$39.000 millones adicionales.

Sin embargo, las medidas arancelarias del gobierno Trump continúan ampliándose. El presidente anunció también la imposición de un arancel del 50 % a la importación de productos provenientes de India, un actor clave en la producción de iPhones, como sanción por la compra de energía rusa.

La medida se aplicará en dos fases a lo largo de este mes, con la posibilidad de una extensión de aranceles a todos los productos que contengan semiconductores, lo que podría generar un aumento generalizado en los costos de producción a nivel global.

Actualmente, la mayoría de los iPhones vendidos en EE. UU se fabrican en India, mientras que otros dispositivos como el Apple Watch, el iPad y la MacBook provienen de Vietnam, país afectado por un arancel del 20 %. La multinacional continúa optimizando su cadena de suministro para mitigar estos impactos y ha manifestado su compromiso de expandir la manufactura en suelo estadounidense.

Este nuevo capítulo en la política comercial ha coincidido con una ola de compromisos de inversión de grandes empresas tras la llegada de Trump a la presidencia. Sin embargo, analistas advierten que muchos de estos proyectos ya estaban en marcha previamente y existen dudas sobre la materialización efectiva de todas las inversiones.

A pesar de los avances, el plan de Apple aún no implica una reubicación total de su producción, un objetivo que persiste como prioridad para la Casa Blanca. Cabe recordar que, a inicios de 2025, Trump amenazó con aranceles adicionales si Apple no trasladaba la fabricación del iPhone a territorio estadounidense, apenas un día después de reunirse con Cook.

La decisión de Trump y la respuesta inmediata de Apple marcan un punto de inflexión en el panorama tecnológico y comercial internacional, con un claro enfoque en la soberanía industrial y el fortalecimiento de la economía estadounidense ante las tensiones geopolíticas y comerciales actuales generadas por el mismo mandatario.

