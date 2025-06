Trump rompe las negociaciones comerciales con Canadá

Estados Unidos y Canadá trabajaban en un acuerdo comercial que se esperaba materializar en julio del presente año. Foto: EFE - FRANCIS CHUNG / POOL

El presidente Donald Trump dijo que pondrá fin a todas las negociaciones comerciales con Canadá en represalia por el impuesto a los servicios digitales del país y amenazó con imponer una nueva tasa arancelaria la próxima semana.

“Debido a este atroz impuesto, por la presente damos por terminadas todas las negociaciones comerciales con Canadá, con efecto inmediato. Informaremos a Canadá sobre el arancel que pagará para hacer negocios con Estados Unidos en los próximos siete días”, publicó Trump el viernes en redes sociales.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo en CNBC que espera que la administración inicie una investigación llamada Sección 301 sobre Canadá, una herramienta que Estados Unidos ha utilizado contra otros países, incluida China, que puede conducir a impuestos de importación más altos.

Canadá y Estados Unidos mantienen una de las relaciones comerciales bilaterales más importantes del mundo, con un intercambio de bienes y servicios de más de 900 000 millones de dólares el año pasado. Sin embargo, la alianza se ha tensado desde que Trump ganó las elecciones. El presidente amenazó con imponer aranceles del 25 % a las importaciones procedentes de Canadá y afirmó reiteradamente que cree que debería convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Desde que asumió el cargo, ha impuesto impuestos al acero, el aluminio, los automóviles y otros bienes.

En respuesta, muchos canadienses han boicoteado los productos estadounidenses y han evitado viajar a destinos estadounidenses.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, en una breve intervención al salir de una reunión el viernes, afirmó que no había hablado con Trump desde su llegada al poder. «Seguiremos llevando a cabo estas complejas negociaciones en el mejor interés de los canadienses», afirmó.

El dólar canadiense cayó más de un 0,5 % casi inmediatamente después de la publicación de Trump, antes de revertir esas pérdidas. El índice bursátil de referencia de Canadá cayó, cerrando la jornada con una baja del 0,2 %, y las acciones de empresas que dependen del transporte transfronterizo de mercancías, como General Motors Co. y el fabricante de ropa Canada Goose Holdings Inc., también se vieron afectadas.

Decenas de países tienen como fecha límite el 9 de julio para que los aranceles más altos de Trump entren en vigor, y han estado negociando con Estados Unidos. Ese plazo no aplica a Canadá ni a México. El presidente impuso aranceles a los vecinos norteamericanos de Estados Unidos a principios de este año debido al tráfico de fentanilo y las preocupaciones migratorias, y las conversaciones con ellos se están llevando a cabo por separado.

La semana pasada, Trump y Carney se reunieron en la cumbre de líderes del Grupo de los Siete y acordaron intentar llegar a un acuerdo a mediados de julio.

Grupos empresariales y algunos políticos presionaron rápidamente a Carney para que eliminara el impuesto digital. «Para retomar las negociaciones comerciales, Canadá debería presentar una propuesta inmediata para eliminar el DST a cambio de la eliminación de los aranceles de Estados Unidos», declaró Goldy Hyder, director ejecutivo del Consejo Empresarial de Canadá.

El primer ministro de Ontario, Doug Ford, reiteró su pedido para que el primer ministro abandone el impuesto digital.

“Durante mucho tiempo hemos apoyado la idea de que los gigantes tecnológicos globales deben pagar la parte que les corresponde en los países donde operan. Pero el impuesto a los servicios digitales no lo ha logrado”, declaró el Consejo de Innovadores Canadienses, que representa a los ejecutivos del sector tecnológico. “Funcionalmente, es un costo indirecto que pagan los anunciantes y consumidores canadienses, y expone a nuestra economía a represalias comerciales drásticas”.

Bessent anunció el jueves un acuerdo con otros países del G-7 que excluirá a las empresas estadounidenses de algunos impuestos impuestos por otros países a cambio de eliminar el “impuesto de venganza” de la Sección 899 de la reforma fiscal del gobierno. Sin embargo, el acuerdo no abordó los impuestos a los servicios digitales, vigentes en varios países, pero a los que se oponen Trump y sus funcionarios.

El impuesto digital canadiense no es nuevo. Se promulgó hace un año, pero las empresas aún no han tenido que pagarlo.

El gobierno procederá a su implementación, y los primeros pagos vencen el lunes, según anunció el Departamento de Finanzas de Canadá el viernes, antes de la publicación de Trump. Grupos empresariales habían advertido que aumentaría el costo de los servicios e incitaría a represalias por parte de Estados Unidos.

Un grupo de 21 legisladores estadounidenses escribió a Trump a principios de este mes pidiéndole que impulsara la eliminación del impuesto, estimando que costaría 2.000 millones de dólares a las empresas estadounidenses. Trump ha criticado duramente los impuestos y otras barreras no arancelarias, considerándolos un impedimento para los exportadores estadounidenses.

“Esperábamos, como muestra de buena voluntad, que la nueva administración de Carney al menos frenara eso durante las negociaciones comerciales”, declaró Bessent en CNBC. “Parece que no lo han hecho”.

Estados Unidos pidió específicamente un retraso de 30 días en el impuesto cuando Trump y Carney se reunieron en el G-7, según Kevin Hassett, director del Consejo Económico Nacional de Trump, quien habló el viernes en una entrevista con Fox Business.

El impuesto canadiense a los servicios digitales es similar al implementado en otros países, incluido el Reino Unido. El gravamen equivale al 3 % de los ingresos anuales por servicios digitales que una empresa obtiene de usuarios canadienses superiores a 20 millones de dólares canadienses (14,6 millones de dólares estadounidenses).

Se aplicaría a empresas de tecnología de gran capitalización, incluidas Meta Platforms Inc., Alphabet Inc. y Amazon.com Inc., y ha sido criticado por actores más pequeños como Uber Technologies Inc. y Etsy Inc. “Estamos decepcionados por la decisión del gobierno canadiense de implementar un impuesto discriminatorio que perjudicará a los consumidores canadienses, y esperamos que este asunto pueda resolverse rápidamente”, dijo un portavoz de Amazon en un comunicado enviado por correo electrónico.

El ministro de Finanzas canadiense, Francois-Philippe Champagne, sugirió la semana pasada que el impuesto digital podría renegociarse como parte de las discusiones comerciales entre Estados Unidos y Canadá.

“Obviamente, todo eso es algo que estamos considerando como parte de discusiones más amplias que puedan tener”, dijo.

