Un sólo dígito: desempleo en Colombia se situó en 9,7 % para octubre

Imagen de referencia. Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane) reveló que durante octubre de 2022 la tasa de desempleo se situó en 9,7 %, lo que representa un dato menor frente al 12 % reportado en el mismo mes de 2021 y también implica una reducción frente al dato de septiembre, que se había ubicado en 10,7 %.

Cabe anotar que la tasa de desempleo no se encontraba por debajo de 10 % desde, por lo menos, diciembre de 2019. Aunque, hay que aclarar, es posible que este indicador finalice el año de nuevo con dos dígitos, según las proyecciones de analistas.

El reporte del DANE indica que en octubre de 2022 se reportaban 22,6 millones de ocupados, lo que implica un aumento de 1,5 millones de colombianos en el último año. Por su parte, a la fecha se registran 2,4 millones de desempleados, cifra que muestra una reducción de 440.000 desocupados frente al mismo mes de 2021. Ambas variaciones a la baja son calificadas por el DANE como “estadísticamente significativas”.

En octubre también se aprecia una mejora en las cifras de desempleo discriminados por género: se destaca que el desempleo en las mujeres pasó de 15,2 % a 12,6 % entre octubre de 2021 y 2022.

Sin embargo, aunque en los valores totales la brecha de género sigue yendo en contra de las mujeres, la recuperación en la población ocupada se está dando a mayor velocidad para las mujeres, según el DANE: fue de 11,6 % para octubre frente al 4,4 % de los hombres. Esto es una buena noticia, sin duda, pero también sirve para ver el abismo que sigue existiendo entre género en temas de desempleo.

Al analizar por sectores, se encuentra que el comercio y la reparación de vehículos fue el que más aportó en la generación de empleo en octubre de 2022: 345.000 nuevos puestos de trabajo más que en el mismo mes de 2021. Le siguieron las ramas de actividades artísticas y entretenimiento (277.000 nuevos puestos de trabajo) y la industria (237.000 nuevas plazas).

En general, todos los sectores crecieron en nuevos puestos de trabajo, incluyendo renglones cuya actividad económica ha experimentado bajas (vistas desde el PIB), como el agro; en este sector, por ejemplo, se agregaron 130.000 plazas, representando así 15 % del empleo en el país, según los datos del DANE.

“Para el trimestre móvil agosto – octubre 2022, de las 23 ciudades y áreas metropolitanas, las que presentaron mayores tasas de desempleo fueron: Quibdó (24,4 %), Ibagué (17,5 %) y Riohacha (16,7 %). Las ciudades con menor tasa de desempleo fueron: Manizales A.M. (9,0 %), Pereira A.M. (9,4 %), y Bucaramanga A.M. (9,5 %)”, explicó el DANE.