América Latina completa una década sin avances de fondo en su mercado laboral

La OIT señala que la región llega a 2026 con un mercado laboral que, pese a la estabilidad de 2025 y al repunte salarial en varios países, no ha logrado transformar sus bases: la participación laboral, la productividad y la informalidad permanecen prácticamente estancadas desde hace más de una década, mientras las brechas de género y juventud siguen limitando la capacidad de generar empleo decente.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
12 de diciembre de 2025 - 02:00 a. m.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Feodora Chiosea

América Latina llega a 2026 con un mercado laboral que muestra buenas noticias en la superficie, pero con problemas de vieja data cuando se sumerge varios metros bajo el agua.

Según el ‘Panorama Laboral 2025′ de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), publicado este jueves 11 de diciembre, este año la región logró bajar la...

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
