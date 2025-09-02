No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Una nueva reforma tributaria por $26 billones: entre ambiciosa e impopular

La nueva Ley de Financiamiento de la administración de Gustavo Petro busca recursos por $26 billones. Hay modificaciones importantes en IVA, renta para personas naturales y algunas medidas para el sector financiero y extractivo. La iniciativa tiene un duro camino por delante en el Congreso.

Santiago La Rotta y Karen Vanessa Quintero Martínez
02 de septiembre de 2025 - 01:00 a. m.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, este lunes 1 de septiembre durante la radicación de la ley de financiamiento.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, este lunes 1 de septiembre durante la radicación de la ley de financiamiento.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de meses de especulación y decenas de titulares de “este sí es el día”, llegó, por fin, el día: el Gobierno radicó la Ley de Financiamiento, una reforma tributaria que busca sumarle recursos al Presupuesto General de 2026.

Ya con texto en mano, la Ley de Financiamiento parece mucho más una reforma tributaria con nombre y apellido, no sólo por el monto de recursos que busca ($26,3 billones), sino por la escala de las medidas que propone.

De hecho, desde el Ministerio de Hacienda, el proyecto se construyó más como un esfuerzo de...

Por Santiago La Rotta

@Troskillerslarotta@elespectador.com

Por Karen Vanessa Quintero Martínez

@Karenvaquinterokquintero@elespectador.com
