Una nueva reforma tributaria por $26 billones: entre ambiciosa e impopular

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, este lunes 1 de septiembre durante la radicación de la ley de financiamiento. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Después de meses de especulación y decenas de titulares de “este sí es el día”, llegó, por fin, el día: el Gobierno radicó la Ley de Financiamiento, una reforma tributaria que busca sumarle recursos al Presupuesto General de 2026.

Ya con texto en mano, la Ley de Financiamiento parece mucho más una reforma tributaria con nombre y apellido, no sólo por el monto de recursos que busca ($26,3 billones), sino por la escala de las medidas que propone.

De hecho, desde el Ministerio de Hacienda, el proyecto se construyó más como un esfuerzo de...