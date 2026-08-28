Venezuela evalúa abandonar la OPEP mientras EE.UU. dice que controlará parte de sus reservas

Escultura petrolera de Venezuela SA en Caracas, Venezuela. Imagen de referencia. Foto: Bloomberg - Carolina Cabral

Venezuela está considerando si debería abandonar la OPEP, según personas familiarizadas con el asunto, lo que podría asestar un nuevo golpe al cartel petrolero que ayudó a crear hace más de seis décadas.

La idea de una salida ha sido tema de conversaciones con funcionarios de Estados Unidos y no se ha tomado una decisión final, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de información privada.

Una decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subrayaría el profundo...