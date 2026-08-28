Publicidad

Home

Economía
Macroeconomía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Venezuela evalúa abandonar la OPEP mientras EE.UU. dice que controlará parte de sus reservas

La posible salida del país fundador del cartel coincide con negociaciones energéticas inéditas y hasta un acuerdo que duplicará las reservas petroleras del país norteamericano, según Trump.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Agencia Bloomberg
29 de agosto de 2026 - 12:11 a. m.
Escultura petrolera de Venezuela SA en Caracas, Venezuela. Imagen de referencia.
Escultura petrolera de Venezuela SA en Caracas, Venezuela. Imagen de referencia.
Foto: Bloomberg - Carolina Cabral

Venezuela está considerando si debería abandonar la OPEP, según personas familiarizadas con el asunto, lo que podría asestar un nuevo golpe al cartel petrolero que ayudó a crear hace más de seis décadas.

La idea de una salida ha sido tema de conversaciones con funcionarios de Estados Unidos y no se ha tomado una decisión final, dijeron algunas de las personas, que pidieron no ser identificadas al hablar de información privada.

Una decisión de retirarse de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) subrayaría el profundo...

Por Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Economia

Macroeconomía

Estados Unidos

Venezuela

Petróleo

OPEP

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.