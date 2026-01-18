Logo El Espectador
Economía
Macroeconomía
Vivienda VIS: ¿precio en pesos o salarios mínimos? Lo que debe saber si va a comprar en 2026

El Gobierno prepara un revolcón a las reglas de la vivienda de interés social que podría cambiar cuánto terminan pagando los hogares en 2026. Esto es lo que está en discusión y por qué importa para quienes van a firmar una promesa de compraventa o a escriturar este año.

Daniel Felipe Rodríguez Rincón
18 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images - Getty Images

A Laura le mostraron un apartamento en una sala de ventas con un precio que, en 2021, parecía razonable. Separó con un monto pequeño y empezó a pagar la cuota inicial mes a mes. Ella sabía que el valor final de su vivienda en una ciudadela al norte de Bogotá podía cambiar con el paso del tiempo, pero asumió que esos ajustes serían menores. El golpe llegó cuatro años después. Aunque el plazo de entrega inicial era de dos años, cuando finalmente escrituró el apartamento costaba cerca de COP 60 millones más de lo que le habían informado al...

Comunicador Social y Periodista. Desde 2017, se ha desempeñado en diferentes medios de comunicación colombianos.@DanfeRodriguezdrodriguez@elespectador.com
