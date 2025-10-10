Ecopetrol reducirá consumo de gas para garantizar suministro en el Caribe

Resume e infórmame rápido

El Gobierno aseguró que el abastecimiento de gas natural está garantizado durante el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena (SPEC), gracias a las medidas adoptadas junto con Ecopetrol, los generadores térmicos y los productores nacionales.

El mantenimiento de la regasificación arrancó este viernes y se extenderá hasta el 14 de octubre de 2025. Actualmente, esta es la única infraestructura que permite importar gas. De los 450 millones de pies cúbicos de gas natural por día de capacidad, 410 millones se usan para respaldar a las plantas térmicas que generan energía para el Caribe.

La ministra encargada de Minas y Energía, Karen Schutt Esmeral, destacó que se cuenta con un plan de coordinación que prioriza la atención de los sectores esenciales, evitando cualquier afectación al suministro de energía o al funcionamiento de la industria.

Como parte del plan de respaldo, Ecopetrol pondrá a disposición 71 GBTUD de gas adicional, proveniente de un esquema de contingencia que incluye la reducción temporal de reinyección en campos y el uso eficiente del recurso energético.

En la noche del jueves el Gobierno también anunció la implementación de un plan provisional con un proyecto de resolución que establece un programa temporal en el que grandes consumidores podrán reducir voluntariamente su consumo a cambio de incentivos económicos con el objetivo de equilibrar el sistema eléctrico nacional en un periodo crítico.

Estas acciones permiten mantener la operación de las termoeléctricas del Caribe y asegurar el gas para los sectores industriales y residenciales.

Sandra Fonseca, directora ejecutiva de la Asociación Colombiana de Grandes Consumidores de Energía Industriales y Comerciales (Asoenergía), explicó a este diario que aunque el impacto del mantenimiento inicialmente lo sentirían las generadoras térmicas, “el Gobierno ha dicho que preferiría racionar gas a la demanda industrial, a pesar de que los industriales tengan contratos, y sin ningún tipo de compensación”.

Minminas aseguró que gracias al gas que dispuso Ecopetrol, se garantiza el suministro para los industriales. Schutt dijo que en un trabajo articulado con Asoenergía se implementaron otras medidas. “El gobierno continúa garantizando que hay seguridad energética”.

