Manufactura, comercio e industria: mejoran las ventas y producción, pero no el empleo

Línea de producción en una planta ensambladora de vehículos Volkswagen. Imagen de referencia. Foto: EFE - Hilda Ríos

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La manufactura, el comercio y la industria son tres de los sectores económicos claves para el país. Por ello, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realiza algunas mediciones para tomarle el pulso a su evolución en el país.

Estos son los resultados para el mes de abril respecto a la producción, ventas y personal ocupado, según el caso:

🧵 Encuesta manufacturera

La producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,0 %, las ventas reales de 2,1 % y el personal ocupado cayó un 0,9 % en abril de 2026 frente a abril de 2025.

De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 21 registraron aumentos en su producción real y 18 subsectores quedaron en rojo.

Entre los de mejor desempeño estuvieron:

Fabricación de vehículos automotores (68,6 %)

Elaboración de azúcar y panela (40,1 %)

Fabricación de otros tipos de equipos de transporte (33,7 %)

Mientras que las mayores caídas fueron para:

Fabricación de productos de caucho (-39,1 %)

Elaboración de cacao y chocolate (-21,9 %)

Fabricación de sustancias químicas (-12,1 %)

Si se revisa lo ocurrido en los primeros cuatro meses del 2026, la tendencia es la misma: la producción mejoró (1,7 %), las ventas crecieron (1,1 %), pero bajó el empleo (-0,7 %).

Y durante los últimos doce meses hasta abril de 2026, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,2 %, las ventas reales de 1,8 % y el personal ocupado 0,2 %. Esta última variable es la única que cambia respecto a las anteriores.

👛 Encuesta de comercio

Para el comercio el panorama fue positivo en abril. Las ventas minoristas aumentaron 14,9 % y el personal ocupado creció 1,8 % en relación con el mismo mes de 2025.

Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 18,5 %. Las demás 18 líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales mientras.

Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de:

Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares,

Otros vehículos automotores y motocicletas

Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico

Mientras que el mayor incremento en ventas fue para el segmento de Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares (134,8 %), Vehículos automotores y motocicletas (49,8 %) y Otros vehículos automotores y motocicletas (43,8 %).

Indicador Variación anual (Abril 2026 / abril 2025) Variación año corrido (Enero - abril 2026 / enero - abril 2025) Variación doce meses (Mayo 2025 - abril 2026 / mayo 2024 - abril 2025) Total ventas reales del comercio al por menor y vehículos 14,9 12,1 12,1 Total ventas reales del comercio minorista y vehículos (excepto grupo CIIU 473*) 18,6 15,1 14,9 Total ventas reales del comercio al por menor sin vehículos automotores ni motocicletas ** 7,8 7,6 8,7 Total ventas reales del comercio al por menor sin combustibles 18,5 15,1 14,9 Total ventas reales del comercio al por menor sin combustibles ni vehículos 10,4 10,0 11,1 Total Personal ocupado 1,8 1,8 1,6

De otro lado, en periodo de enero a abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 12,1 %.

🏭 Producción industrial

En el cuarto mes del año el Índice de Producción Industrial (IPI) presentó una variación de 3,0 %, respecto al mismo periodo del año anterior.

Los cuatro sectores registraron variaciones positivas:

La industria manufacturera creció un 2,0 %

La explotación de minas y canteras aumentó un 4,6 %

El suministro de electricidad y gas presentó un incremento del 4,9 %

La captación, tratamiento y distribución de agua registró una variación positiva del 4,7 %

De las 26 actividades industriales, 18 registraron variaciones positivas y 8 presentaron variaciones negativas.

Las que más produjeron fueron: Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (33,7 %), Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (27,9 %), Extracción de hulla (carbón de piedra) (18 %).

Mientras que las que quedaron en rojo fueron: Fabricación de productos textiles (-12 %), Fabricación de aparatos y equipo eléctrico (-4,8 %) y Distribución de combustibles gaseosos por tuberías (-4,4 %).

De otro lado, en el periodo enero – abril de 2026 frente al periodo enero – abril de 2025, el IPI presentó una variación de 1,2 %.

Tres de los cuatro sectores registraron variaciones positivas, sector de industria manufacturera registró un crecimiento de 1,7 %; el de suministro de electricidad y gas aumentó 3,6 %; y el de captación, tratamiento y distribución de agua presentó una variación positiva de 3,2 %. En contraste, el sector de explotación de minas y canteras registró una disminución de 2,8 %.

Finalmente, en la variación anual IPI presentó una variación de 1,3 %.

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