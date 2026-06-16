Manufactura, comercio e industria: mejoran las ventas y producción, pero no el empleo

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La manufactura, el comercio y la industria son tres de los sectores económicos claves para el país. Por ello, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) realiza algunas mediciones para tomarle el pulso a su evolución en el país.
Estos son los resultados para el mes de abril respecto a la producción, ventas y personal ocupado, según el caso:
🧵 Encuesta manufacturera
La producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,0 %, las ventas reales de 2,1 % y el personal ocupado cayó un 0,9 % en abril de 2026 frente a abril de 2025.
De las 39 actividades industriales representadas por la encuesta, un total de 21 registraron aumentos en su producción real y 18 subsectores quedaron en rojo.
Entre los de mejor desempeño estuvieron:
- Fabricación de vehículos automotores (68,6 %)
- Elaboración de azúcar y panela (40,1 %)
- Fabricación de otros tipos de equipos de transporte (33,7 %)
Mientras que las mayores caídas fueron para:
- Fabricación de productos de caucho (-39,1 %)
- Elaboración de cacao y chocolate (-21,9 %)
- Fabricación de sustancias químicas (-12,1 %)
Si se revisa lo ocurrido en los primeros cuatro meses del 2026, la tendencia es la misma: la producción mejoró (1,7 %), las ventas crecieron (1,1 %), pero bajó el empleo (-0,7 %).
Y durante los últimos doce meses hasta abril de 2026, la producción real de la industria manufacturera presentó una variación de 2,2 %, las ventas reales de 1,8 % y el personal ocupado 0,2 %. Esta última variable es la única que cambia respecto a las anteriores.
👛 Encuesta de comercio
Para el comercio el panorama fue positivo en abril. Las ventas minoristas aumentaron 14,9 % y el personal ocupado creció 1,8 % en relación con el mismo mes de 2025.
Excluyendo el comercio de combustibles, la variación de las ventas reales del sector fue de 18,5 %. Las demás 18 líneas de mercancía registraron variaciones positivas en sus ventas reales mientras.
Las mayores contribuciones positivas a la variación anual, se presentaron en las líneas de:
- Vehículos automotores y motocicletas principalmente de uso de los hogares,
- Otros vehículos automotores y motocicletas
- Equipo de informática y telecomunicaciones para uso personal o doméstico
Mientras que el mayor incremento en ventas fue para el segmento de Libros, papelería, periódicos, revistas y útiles escolares (134,8 %), Vehículos automotores y motocicletas (49,8 %) y Otros vehículos automotores y motocicletas (43,8 %).
|Indicador
|Variación anual (Abril 2026 / abril 2025)
|Variación año corrido (Enero - abril 2026 / enero - abril 2025)
|Variación doce meses (Mayo 2025 - abril 2026 / mayo 2024 - abril 2025)
|Total ventas reales del comercio al por menor y vehículos
|14,9
|12,1
|12,1
|Total ventas reales del comercio minorista y vehículos (excepto grupo CIIU 473*)
|18,6
|15,1
|14,9
|Total ventas reales del comercio al por menor sin vehículos automotores ni motocicletas **
|7,8
|7,6
|8,7
|Total ventas reales del comercio al por menor sin combustibles
|18,5
|15,1
|14,9
|Total ventas reales del comercio al por menor sin combustibles ni vehículos
|10,4
|10,0
|11,1
|Total Personal ocupado
|1,8
|1,8
|1,6
De otro lado, en periodo de enero a abril de 2026 en comparación con el mismo periodo de 2025, las ventas del comercio minorista crecieron 12,1 %.
🏭 Producción industrial
En el cuarto mes del año el Índice de Producción Industrial (IPI) presentó una variación de 3,0 %, respecto al mismo periodo del año anterior.
Los cuatro sectores registraron variaciones positivas:
- La industria manufacturera creció un 2,0 %
- La explotación de minas y canteras aumentó un 4,6 %
- El suministro de electricidad y gas presentó un incremento del 4,9 %
- La captación, tratamiento y distribución de agua registró una variación positiva del 4,7 %
De las 26 actividades industriales, 18 registraron variaciones positivas y 8 presentaron variaciones negativas.
Las que más produjeron fueron: Fabricación de otros tipos de equipo de transporte (33,7 %), Fabricación de vehículos automotores, remolques y semirremolques (27,9 %), Extracción de hulla (carbón de piedra) (18 %).
Mientras que las que quedaron en rojo fueron: Fabricación de productos textiles (-12 %), Fabricación de aparatos y equipo eléctrico (-4,8 %) y Distribución de combustibles gaseosos por tuberías (-4,4 %).
De otro lado, en el periodo enero – abril de 2026 frente al periodo enero – abril de 2025, el IPI presentó una variación de 1,2 %.
Tres de los cuatro sectores registraron variaciones positivas, sector de industria manufacturera registró un crecimiento de 1,7 %; el de suministro de electricidad y gas aumentó 3,6 %; y el de captación, tratamiento y distribución de agua presentó una variación positiva de 3,2 %. En contraste, el sector de explotación de minas y canteras registró una disminución de 2,8 %.
Finalmente, en la variación anual IPI presentó una variación de 1,3 %.
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