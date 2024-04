Maria Fernanda Valdés se despide del viceministerio Técnico del Minhacienda

María Fernanda Valdés. / Cortesía Mincomercio Foto: Cortesía Mincomercio

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, durante el lanzamiento del Plan Integral de Gestión del Cambio Climático y Biodiversidad del sector Hacienda, anunció la salida de María Fernanda Valdés, viceministra Técnica de la cartera.

“Quiero aprovechar la oportunidad y agradecerle por todos los aportes y esfuerzos de desarrollar este tipo de temas a la viceministra María Fernanda Valdés. Esta es su despedida. María Fernanda se nos va, les pido un aplauso a todos por los esfuerzos que ha hecho”, dijo al finalizar su intervención en el evento.

¿Quién es María Fernanda Valdés?

Valdés deja el Ministerio de Hacienda luego de aproximadamente 10 meses. Es profesional en Economía y Negocios Internacionales de la universidad ICESI de Cali, con maestría en Economía Política Internacional y Desarrollo en el Instituto de Estudios Sociales de la universidad Erasmus de Rotterdam en Holanda. También tiene un doctorado en Ciencias Económicas de la Freie Universität Berlin de Alemania.

Recientemente, se desempeñó como viceministra de Desarrollo Empresarial en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Trabajó como coordinadora de proyectos en la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia FESCOL, organización política del partido socialdemócrata alemán que promueve el análisis y el debate sobre políticas públicas.

Allí lideró temas relacionados con la justicia social y desarrollo económico sostenible en las áreas de medioambiente, transformación social-ecológica y desigualdad; así como en política económica con énfasis en política fiscal y justicia tributaria.

También cuenta con experiencia como investigadora de la Universidad Libre de Berlín en Alemania y catedrática de la Universidad de los Andes. Es autora del libro “Reducing Inequality in Latin America: The Role of Tax Policy”, publicado en 2016.

