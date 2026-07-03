El camino que tiene por delante el agro colombiano para seguir siendo relevante

Martha Carvajalino, ministra de Agricultura. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El agro se ha convertido en uno de los motores de la economía, tanto por sus aportes en el PIB, como por su participación en las exportaciones. Pero también es una de las actividades con mayor informalidad laboral y en la ruralidad se concentran las brechas más amplias en cuanto al acceso de tierras, la seguridad alimentaria y, en general, a los bienes del Estado.

¿Qué hace falta para seguir impulsando el renglón y qué tanto se ha avanzado en el tema de tierras en el marco de la Reforma Agraria? Hablamos con Martha Carvajalino, ministra de...