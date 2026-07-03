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El camino que tiene por delante el agro colombiano para seguir siendo relevante

La agricultura ha ido ganando terreno en el panorama económico del país. Hablamos con la saliente ministra Martha Carvajalino, sobre cuál es el camino que debe seguir el renglón hacia el futuro para consolidar mejores resultados.

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María Camila Ramírez Cañón
María Camila Ramírez Cañón
03 de julio de 2026 - 12:00 a. m.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.
Martha Carvajalino, ministra de Agricultura.
Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

El agro se ha convertido en uno de los motores de la economía, tanto por sus aportes en el PIB, como por su participación en las exportaciones. Pero también es una de las actividades con mayor informalidad laboral y en la ruralidad se concentran las brechas más amplias en cuanto al acceso de tierras, la seguridad alimentaria y, en general, a los bienes del Estado.

¿Qué hace falta para seguir impulsando el renglón y qué tanto se ha avanzado en el tema de tierras en el marco de la Reforma Agraria? Hablamos con Martha Carvajalino, ministra de...

María Camila Ramírez Cañón

Por María Camila Ramírez Cañón

@MCamilaRamirezCmcramirez@elespectador.com
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