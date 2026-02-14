Más baratos y más buscados: el boom de los vehículos eléctricos usados

Si bien los vehículos eléctricos usados ​​pueden ser ligeramente más caros que las opciones de gasolina, tienden a ser vehículos más nuevos y en mejores condiciones. Foto: Volvo

En Estados Unidos, casi 89.000 vehículos eléctricos usados ​​cambiaron de manos en los últimos tres meses de 2025, un 13,5 % más que el año anterior, según Cox Automotive.

Además, el inventario de vehículos eléctricos usados ​​se renueva en unos 50 días, ligeramente más rápido que el de los coches de gasolina. En cambio, las ventas de vehículos eléctricos nuevos cayeron un 36 % en el cuarto trimestre del año pasado.

“La palabra de moda este año es ‘asequibilidad’ y con mucha razón”, dijo Liz Najman, directora de análisis de mercado en Recurrent, que proporciona estimaciones de autonomía y otros datos sobre vehículos eléctricos a concesionarios y compradores. “Puedes conseguir un vehículo eléctrico de dos o tres años con un 50% de descuento, y estamos hablando de algo con mucha tecnología y garantía en la batería”.

Durante mucho tiempo, el mercado de vehículos eléctricos usados ​​en EE. UU. estuvo estancado. No había muchos coches a la venta y a los compradores les preocupaba que las baterías de los modelos más antiguos se agotaran. Sin embargo, las baterías de los vehículos eléctricos están demostrando ser más duraderas de lo esperado y, en EE. UU., suelen tener una garantía de al menos ocho años o 160.000 kilómetros.

Los vehículos eléctricos nuevos aún se venden mucho más que los usados, pero los analistas afirman que un mercado de segunda mano consolidado ayudará a impulsar la demanda de nuevos vehículos a batería. Al comprar un coche nuevo, más del 90 % de los propietarios de vehículos eléctricos optan por volver a la electricidad.

El aumento en las ventas de vehículos eléctricos usados ​​se debe a una simple razón económica: finalmente hay muchos de estos autos a la venta y a precios relativamente bajos. En 2023 y 2024, los estadounidenses adquirieron 2,5 millones de vehículos eléctricos, la mayoría en leasing. Estos vehículos están llegando al mercado de segunda mano por primera vez. Y las tasas de depreciación de los vehículos eléctricos han sido elevadas, por lo que quienes buscan una ganga se decantan cada vez más por un vehículo a batería.

Si bien el precio promedio de un vehículo eléctrico usado en EE. UU. sigue siendo ligeramente superior al de un auto de gasolina usado, la diferencia se ha reducido. Casi el 40 % de los vehículos eléctricos usados ​​del último trimestre se vendieron por menos de USD 25.000. Y de los 15 modelos que más han visto caer su valor de reventa en tres años, más de la mitad son vehículos eléctricos, según CarEdge.com , una plataforma basada en IA que ayuda a los compradores de autos a negociar con los concesionarios.

“Los vehículos eléctricos usados ​​son una solución a la crisis de asequibilidad en Estados Unidos”, afirmó Justin Fischer, analista de CarEdge.com . “Puedes conseguir una muy buena oferta por poco menos de USD 20.000”.

Consideremos un Nissan Leaf, que recorre unos 240 kilómetros con una sola carga y puede abastecer una casa en caso de apagón. En los últimos tres años, este vehículo ha perdido casi el 70 % de su valor y recientemente se vendía por unos USD 12.000. Un Nissan Versa, un modelo comparable a gasolina, ha mantenido más del 70 % de su precio original en el mismo período, vendiéndose por aproximadamente 14 000 dólares.

Si bien los vehículos eléctricos usados ​​pueden ser ligeramente más caros que las opciones de gasolina, tienden a ser vehículos más nuevos y en mejores condiciones. Recurrent descubrió que, al compararlos por precio de lista, los vehículos eléctricos son, en promedio, un año más nuevos y tienen 48,000 kilómetros menos que los autos y camionetas de combustión interna.

También hay evidencia de que los vehículos eléctricos —sin radiadores, bujías ni aceite— podrían resultar más confiables con el tiempo que los de gasolina. Un estudio de enero de la Universidad de Michigan reveló que el costo total de poseer un vehículo eléctrico usado es drásticamente menor que el de cualquier otro tipo de automóvil, en gran parte debido a las facturas relativamente bajas de combustible y mantenimiento.

“Esa es realmente la clave del valor”, dijo Stephanie Valdez Streaty, directora de análisis de la industria en Cox. “Se logra prácticamente la paridad de precios y, además, el costo de operación de este vehículo será menor”.

Ella dijo que es probable que el ritmo continúe ya que los cazadores de ofertas están a punto de probar los vehículos eléctricos recientes que terminan su período de arrendamiento por primera vez, incluidos el BMW i7, el Cadillac Lyric y el Tesla Cybertruck, todos los cuales debutaron hace tres años.

