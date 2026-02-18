Más compras pequeñas: así cambió el consumo tras el alza del salario mínimo

Con base en los datos de su ecosistema transaccional, la actividad comercial ha registrado un incremento en la modalidad de consumo fragmentado. Las mipymes en Colombia han crecido un 20 % en su facturación. Foto: Cortesía

Se han cumplido tres quincenas desde que el presidente Gustavo Petro decretó el incremento del 23,7 % en el salario mínimo. En medio de la incertidumbre que ha generado el pronunciamiento del Consejo de Estado, diversos análisis se siguen adelantando para conocer el impacto que ha tenido esta medida.

El análisis hecho por Alegra, proveedor de software de contabilidad para pequeñas y medianas empresas, reveló que los hábitos de consumo se han transformado en lo que va del año.

Con base en los datos de su ecosistema transaccional, la actividad comercial ha registrado un incremento en la modalidad de consumo fragmentado. Las mipymes en Colombia han crecido un 20 % en su facturación.

No obstante, este dato contrasta con el comportamiento del ticket promedio (lo que gasta una persona cada vez que va a un comercio), ya que bajó de los COP 72.831 a los COP 58.191.

“Estamos viendo un consumidor más cauteloso que compra más veces, pero en montos más pequeños. Es el ‘efecto hormiga’ del ajuste al salario mínimo: la gente tiene el presupuesto justo y cuida el flujo de caja diario comprando solo lo necesario”, asegura David Sánchez, CPO de Alegra en Latinoamérica.

En las empresas que llevan más de un año usando este software, Alegra también encontró que se emitieron un 12% más de facturas que el año anterior; meses como marzo (5.147.591) y julio (5.120.336) mantuvieron la barrera de los 5 millones de comprobantes; y 2025 cerró con 4.854.991 facturas, marcando un ritmo constante de actividad comercial.

