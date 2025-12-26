Más de 6,5 millones de vehículos se movilizaron por las vías del país en Navidad

Los corredores viales que registraron el mayor volumen de tránsito fueron: la Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali – Palmira; Accesos Norte, Tercer Carril Bogotá – Girardot; Briceño – Tunja – Sogamoso y Pacífico 1. Foto: El Espectador - Jorge Londoño

La Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) informó que entre el 19 de diciembre y el jueves 25 de diciembre, se movilizaron 6.549.323 vehículos. Esta cifra es superior a la que se consolidó en el mismo periodo de 2024.

Los corredores viales que registraron el mayor volumen de tránsito fueron: la Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali – Palmira; Accesos Norte, Tercer Carril Bogotá – Girardot; Briceño – Tunja – Sogamoso y Pacífico 1.

El día de mayor movilización fue el sábado 20 de diciembre, con 1.081.742 vehículos. Le siguió el martes 23 de diciembre con 1.080.067 vehículos.

“Durante este puente, los concesionarios dispusieron más de 430 personas (cangureras) para reforzar las labores de recaudo en 117 peajes operativos, con especial atención en aquellos de mayor flujo y en corredores estratégicos”, detalló la ANI.

Los peajes que más registraron tránsito fueron:

Estambul, CIAT y Cerrito (Nueva Malla Vial del Valle Accesos Cali – Palmira): 394.443 vehículos.

Andes en Accesos Norte: 281.372 vehículos

Peaje Chusacá correspondiente al proyecto Tercer Carril Bogotá – Girardot: 218.445 vehículos

El Roble del proyecto Briceño – Tunja – Sogamoso: 216.479 vehículos

Amagá en Pacífico 1: 90.431 vehículos

“El total de vehículos movilizados reafirma la tendencia creciente de tránsito durante puentes festivos, lo cual subraya la importancia de una infraestructura vial concesionada robusta y operativa. Así mismo, el despliegue de personal en los peajes permitió mitigar los efectos del alto flujo vehicular, manteniendo condiciones de movilidad seguras y continuas en las vías concesionadas”, señaló Oscar Torres, presidente de la ANI.

La agencia también precisó que los 41 corredores concesionados suman un total de 7.499 km, en 23 departamentos y en el Distrito Capital. De estos proyectos, en 37 se cuentan con peajes operativos que suman un total de 117 estaciones.

En su capacidad operativa también dispone de diversas herramientas tecnológicas, como lo son los más de 3,100 dispositivos ITS (Sistemas Inteligentes de Transporte) en los proyectos, que incluyen, entre otros, paneles de mensajería variable, casetas de peaje habilitadas con pago electrónico, cámaras, básculas dinámicas y estáticas, postes SOS y Centros de Control y Operación (CCO).

“Se cuentan con 1.240 postes SOS a disposición de los usuarios, para que puedan informar cualquier novedad, que se suman a los 276 paneles de mensajería variable en donde se detallan situaciones operacionales de los corredores. Adicionalmente, se dispondrán de más de 50 medidores de velocidad en todos los corredores viales”; concluyó la ANI.

